MXゾーン 4月イベントレポート













2024年4月に、MEXCは5回のLaunchpoolイベントおよび299回のKickstarterイベントを含む合計304回のエアドロップイベントを実施しました。これらのイベントを通じて累計1,738万ドル以上の報酬が配布され、イベントのAPY（年間利回り）は最大76%に達しました。





MEXCプラットフォームの統計データによると、4月の304回のエアドロップ報酬イベントのうち、上位3つのトークンはすべて450％を超える価格上昇率を示しました。4月に最も上昇したトークンはPOPCATで、価格は最大で607.4%急騰しました。それに続く2位と3位のトークン、DLORDとWUFはそれぞれ484.5%と464.2%の価格上昇率を示しました。価格上昇率ランキング上位10のトークンは、すべて120%を超える急騰を記録しています。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (4/30現在) POPCAT 2024/4/18 607.40% DLORD 2024/4/26 484.50% WUF 2024/4/15 464.20% APU 2024/4/6 263.92% LUST 2024/4/30 220.00% OCH 2024/4/4 215.00% QTK 2024/4/13 187.90% ANDYETH 2024/4/11 156.10% CHATAI 2024/4/11 143.44% GOL 2024/4/29 126.40%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者がこれらのイベントに参加するには、1,000 MXトークン以上を30日以上継続して保有する必要があります。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そちらに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。

















MXトークンを保有すると、無料でエアドロップイベントに参加できるだけでなく、取引手数料の割引を受けることができます。MX保有者であれば、MX控除を利用することで、先物取引手数料も10％オフにすることができます。



