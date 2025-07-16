動物をテーマにしたミームコインが再び急増、MEXCにNeiroが初上場









数あるNeiroトークンの中で、MEXCプラットフォームは時価総額最大のNeiroトークンであるNEIROを最初に上場し、NEIROの先物取引を提供したことで、瞬く間に市場の優位性を確立しました。その後、MEXCはNEIROETHやBABYNEIROなど、時価総額が大きい同名のプロジェクトをいくつか立ち上げ、大きな富効果を生み出しました。









今年5月24日、最大のミームプロジェクトDOGEのモデルとなった柴犬の「かぼす」が亡くなり、暗号資産業界で大きな注目を集めました。当日、DOGEトークンの価格は8％以上下落し、時価総額は12億ドル以上減少しました。現在、DOGEは依然としてミームセクターで最も時価総額の高いプロジェクトであり、その額は184億ドルに達しています。









（新しい柴犬の写真)





新しい柴犬、ねいろの名前が確立されたことで、暗号資産市場に同名のミームプロジェクトがさまざまなブロックチェーンネットワーク上で多数登場し、めまぐるしい様相を呈しました。これらのプロジェクトの中には、ユーザーが購入後に売却できなかったり、プロジェクトが「ラグプル」を犯して投資家に大きな損失を与えたりする詐欺的なものもありました。









(MEXC：NEIRO上場に関するお知らせ)





データによると、MEXCにNEIROが上場した後、その価格は0.02ドルの始値から0.085ドルへと急騰し、その上昇率は300％を上回るとともに、24時間の取引高は1,000万ドルを超え、すべての中央集権型取引所の中で取引高が最も高い水準に達しました。さらにMEXCは7月29日にNEIROの先物取引を開始し、投資家にさらに多くの取引の選択肢を提供し、NEIROデリバティブ取引を提供する唯一のプラットフォームとなりました。





(MEXCはNEIROの先物取引を開始しました。画像の引用元：CoinGecko)





MEXCのNEIRO上場への動きに対して多くの暗号資産投資家から賞賛の声をいただきました。投資家のMonir氏は「これこそ皆が待ち望んでいた真の$NEIROです。このOGを上場させたMEXCを心から称賛します。」、投資家のAlex氏は「MEXCは常に市場のトレンドを捉えており、NEIROトークンの上場は彼らの優れたセンスと迅速な反応力を証明するものです。」、また別の投資家Lily氏は「常に有望な新しいミームコインを探しており、NEIROがMEXCに上場したことで、素晴らしい投資機会を得ることができました」と述べています。









実際、NEIROの他にも似たような名前のミームプロジェクトが市場で注目を集めています。MEXCは評価後、NEIROETHとBABYNEIROを上場させ、どちらも大きな富効果を生み出しました。

















Neiroのコンセプトトークンの台頭により、多くの人々が共通の疑問を抱いています：NeiroはDOGEの後を継いで新たなミームコインの王者となれるのでしょうか？









もちろん、暗号資産取引は様々な要因に影響されるため、これだけでNeiroのコンセプトトークンの価値を否定することはできません。流行や話題性、文化的な意味合いがある限り、ミームプロジェクトは一定の投機的要素を有します。かぼすの訃報にしても、新しい柴犬ねいろを迎え入れたことに関しても、短期間に大きな注目を集め、市場の注目度と流動性が倍増しました。





実際、Neiroのコンセプトトークンの登場により、ソラナやイーサリアムのネットワーク上では、動物をテーマにしたミームコイン、特に猫や犬をテーマにしたプロジェクトの取引高が再び増加傾向にあります。





文化伝播の観点から見ると、動物をテーマにしたミームコインは単なる投資トークンではなく、文化現象でもあります。ミームコインは、インターネットやソーシャルメディア上で人気のある話題から誕生することが多く、強力な発信力とコミュニティの支持を得ています。これらのミームコインが伝える精神は、エンターテイメントやユーモアだけでなく、分散化、コミュニティ力、イノベーションでもあります。こうしたミームコインによって、より多くの人々が暗号資産の世界を理解し、参加できるようになることで、業界全体の普及と発展が促進されます。Dogeを例にとると、最初はジョークとして作られた暗号資産でしたが、コミュニティ力と継続的な発展によって、最終的には実用的な用途と高い認知度を誇る暗号資産となりました。





動物をテーマにしたミームコインに興味のある投資家にとって、MEXCプラットフォーム上での取引が最適な選択であることは言うまでもありません。MEXCプラットフォームは、多様な取引ペアと効率的な取引環境を提供するだけでなく、様々な特典をご用意しています。一部の取引ペアは手数料無料で取引でき、プラットフォームトークンの保有者はトークンのエアドロップを無料で受け取ることができます。





現在、MEXC上ではFWOG、DOGE、SHIB、FLOKI、Catgirl (CATGIRL)、CateCoin (CATE)などの動物をテーマにしたミームコインを数十種類上場しており、ユーザー様の取引ニーズを大いに満たしています。









NEIROの上場の成功と動物をテーマにしたミームコインの熱狂再燃は、暗号資産市場の活力と可能性を示しています。投資家にとって、これは機会に満ちた市場であると同時に、慎重な行動を必要とする市場でもあります。MEXCのような質の高いプラットフォームを選択することで、投資家は市場のダイナミクスをよりよく把握し、投資目標を達成することができます。



