Kintoに関する分析：金融インフラを再構築するブロックチェーンの革新者

2025/7/16
0m
Kintoはイーサリアム上に構築されたレイヤー2ブロックチェーンプラットフォームであり、分散型金融（DeFi）を通じて、従来の金融機関と現実資産をつなぐことを目的として設計されています。本プロジェクトは、完全なAML（アンチ・マネーロンダリング）準拠のレイヤー2ネットワークを開発し、規制された金融機関がブロックチェーンエコシステムにシームレスに統合できるようにすることを目指しています。

2025年2月、Kintoは世界的な投資運用会社であるBrevan Howardのアブダビ支店から$2,000万の投資を受け、大きな後押しを受けました。この画期的な投資は、DeFi分野に対する従来の金融資本の信頼の高まりと、Kintoが従来の金融とブロックチェーン技術の架け橋となる可能性を裏付けるものです。

1. プロジェクトの背景


ブロックチェーン技術は、その分散型アーキテクチャ、ノンカストディアル型の特性、および仲介者を排除する能力により、金融サービス業界を変革する可能性を秘めています。これらの特徴は、より効率的で透明性が高く、コスト効率の良い金融インフラを構築することを可能にします。しかし同時に、業界は詐欺的なプロジェクトの増加、スマートコントラクトの脆弱性の悪用、エコシステムの安定性を損なう継続的なセキュリティリスクといった重大な課題にも直面しています。

Kintoは、分散化という基本原則と従来の金融機関が求めるセキュリティ基準の両立を実現するソリューションを提供することで、これらの課題に正面から取り組んでいます。

Kintoの登場は、業界が金融インフラの革新に基礎レベルから取り組む初めての試みとなります。それは、分散化という核心的な価値を維持するだけでなく、技術的な進歩を通じて従来の金融水準に相当するセキュリティをも強化します。ユーザーが資産の管理権を保持しつつ、安全なカストディソリューションを提供することで、ブロックチェーン金融エコシステムにかつてない信頼と安定性をもたらします。

2. コア機能


規制準拠のインフラ：Kintoの組み込み型KYC認証（Know Your Customer）と投資家認証メカニズムにより、伝統的な金融機関がコンプライアンスを遵守しながら、安全にDeFiに関与することを可能にします。

効率的なレイヤー2アーキテクチャ：当初、イーサリアムベースのOptimism OP Stackを使用してテストネットワークを構築し、その後Arbitrumエコシステムへ移行、ArbitrumのNitro技術を統合しました。この移行により、Kintoの柔軟性と機能性が向上し、ネットワークのスケーラビリティとトランザクション効率が改善されました。

組み込み型保険メカニズム：Kintoは、すべてのスマートコントラクトに対する組み込み型保険の提供を計画しており、DeFi投資家が直面するリスクの軽減を目指しています。この取り組みにより、より安全で信頼性の高いエコシステムの構築を目指し、分散型金融に対するユーザーの信頼を高めています。

クロスチェーン流動性管理：KintoのMusubi機能は、イーサリアム、Arbitrum、Base、Hyperliquidなど複数のブロックチェーンネットワーク間でのアクティブな流動性管理を可能にします。これにより、流動性の最適化が実現され、ユーザーは異なるチェーンにおいて最適な取引機会にアクセスできます。

3. トケノミクス


3.1 基本情報


  • トークン名：KINTO（K）
  • トークンの総供給量：1,500万（年間インフレ率2%、ただし総供給量は1,500万を超えない）
  • 初期循環供給量1,000万

3.2 分配メカニズム


KはKintoのガバナンストークンです。保有者は、ガバナンス決定への参加、ステーキングによる報酬獲得、流動性提供によるインセンティブの受け取りが可能です。


  • Kintoコミュニティ：初期トークン供給量の55%。主にプラットフォーム上で活動するユーザーと開発者に割り当てられます。
  • 投資家：初期トークン供給量の25%。
  • チームおよびアドバイザー：初期トークン供給量の20%。

3.3 トークン機能


ガバナンス：提案書の提出、投票、プロトコルのアップグレード、ネットワークパラメーターの変更、エコシステムファンドの配分などの重要な決定に影響を与えることができます。

ステーキング：Kトークンをステーキングしてネットワークを保護し、Kintoのマイニングプログラムを通じて報酬を獲得します。

流動性提供：Kintoエコシステム内で流動性を提供することにより、Kトークンによる報酬を獲得し、市場の効率性と深さを向上させます。

取引手数料およびプレミアム機能：Kトークンを使用して取引手数料の支払いや、高度なDeFiツールおよび機関向けサービスにアクセス可能です。

Engenローンチプログラム特典：Engenローンチプログラムに参加することで、ガバナンスの優先権およびマイニングプログラムでの15%の報酬ボーナスが永続的に得られます。

4. MEXCでの購入方法


MEXCは、世界的に認知された暗号資産取引プラットフォームとして、豊富な取引ペア、効率的な取引体験、高品質なサービスにより、投資家からの信頼と支持を獲得しています。MEXCでは、Kトークンを安全かつスムーズな取引環境で簡単に取引することが可能です。

MEXCアプリで Kを取引する方法は以下の通りです：

ステップ1：MEXCアプリにログインし、「取引」をタップします
ステップ2：「現物取引」を選択し、取引ペアのボックスをタップして「K/USDT」を検索します
ステップ3：「Kを購入」をタップします

今後、Kintoは、より多くの現実資産（RWA）を統合し、クロスチェーンの流動性インフラを強化し、革新的なDeFiモジュールを展開することで、エコシステムの拡大を目指します。これらの取り組みにより、従来の金融とブロックチェーン技術の融合が促進され、すべての人々が利用できる安全で効率的かつ包括的な金融パラダイムの基盤が築かれていくでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


