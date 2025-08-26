2025年にアルトシーズンが到来か？サイクル、指標、マクロ動向を読み解く

暗号資産市場が誕生して以来、最も顕著な特徴のひとつは周期的なパターンです。市場の「基軸」であるビットコインは、強気・弱気サイクルのリズムを左右し、その後にアルトコインシーズンが回るというパターンがしばしば見られます。2025年には、ビットコイン現物ETFの普及や機関投資家の参入、マクロ政策の複雑な相互作用により、今年後半に新たなアルトシーズンが到来するかどうかについての議論が、ますます白熱しています。
2017年と2021年の暗号資産の強気相場を振り返ると、市場価格と資金の流れはおおむね3段階のパターンで推移しました。まずビットコインが流動性を吸収し、次にイーサリアムがそれを受け継ぎます。そして最後に、アルトコインの熱狂が巻き起こる、という流れです。
ビットコインドミナンス段階：ビットコインは市場のリーダーとして、まず大量の流動性を集め、その価格を急上昇させます。 イーサリアムおよび大型アルトコイン段階：ビットコインの急騰が鈍化すると、市場資金は新たな投資機会を求め始めます。イーサリアムはスマートコントラクトやDeFiエコシステムでの地位を背景に主な恩恵を受ける一方、一部の大型アルトコインも堅調な値動きを示します。
この三段階パターンは、過去2回の主要な上昇相場で共通して見られた特徴であり、投資家が市場サイクルの段階を判断する上で重要な指標となります。
しかし、2025年の市場環境は、過去2回のサイクルとはいくつか顕著な違いがあります。
まず、機関投資家の資金が今回のサイクルの主な原動力となっている点です。ビットコイン現物ETFおよびイーサリアム現物ETFの上場により、ブラックロックやフィデリティなど大手資産運用会社の積極的な参加が見られます。ビットコインやイーサリアムは、機関投資家のマクロ資産配分戦略にますます組み込まれており、この変化により、単独の価格変動への感応度は低下する一方で、従来のリスク資産との相関は強まっています。
次に、マクロ流動性環境が大きく異なる点です。過去の強気相場は世界的な流動性緩和を背景に発生することが多かったのに対し、2025年には連邦準備制度理事会（FRB）が高金利を維持しており、流動性は大幅に緩和されていません。このため、過去のサイクルと比べて市場の上昇モメンタムは制限されています。
最後に、市場幅の不足が顕著な課題となっています。ETHは最近も上昇を続け、ほとんどのアルトコインを上回るパフォーマンスを示していますが、その市場シェアはまだ歴史的ピークに達しておらず、アルトコイン市場全体の拡散効果も弱い状況が続いています。これは、資金の循環が十分に広がっておらず、市場の熱気が依然として主要資産に集中していることを示しています。
ビットコインドミナンス（BTC.D）は、アルトコインシーズン到来を測る重要な指標です。BTC.Dの低下は、ビットコインから他の暗号資産、特にアルトコインへ資金が流れていることを示します。 TradingViewのデータによると、BTC.Dは上昇期を経て最近下落に転じ、8月時点では59％まで低下しています。歴史的に、BTC.Dが55％を下回ると、市場は通常、活発なアルトコイン相場に突入します。2017年と2021年のアルトコインシーズンも、この水準付近で始まりました。したがって、今後のBTC.Dの動向は、本格的なアルトコインシーズンが近づいているかどうかを見極める上で、重要なシグナルとなります。
注目すべきもうひとつの指標が「アルトコインシーズン指数」です。この指数は、過去90日間でビットコインを上回るパフォーマンスを示した時価総額上位100のアルトコインの割合を測定することで、アルトコイン市場の活動状況を数値化しています。
CMCのデータによると、この指数は過去3か月の大部分で低水準を維持し、直近1か月でようやく徐々に上昇し始め、現在は44前後で推移しています。しかし、これはアルトコインシーズンが本格化するために必要な75にはまだ大きく届いていません。2021年と比較すると、当時のアルトコインシーズン指数は何度も90を超え、3か月以上高水準を維持しており、資金の強い循環効果を示していました。
言い換えれば、現在のアルトコインシーズン指数の低迷は、市場資金が依然として大型資産に集中していることを示しています。一方で、アルトコインの時価総額は7月初旬以降50％増加しており、アルトコイン市場への資金流入の初期兆候が見られます。
今回のサイクルと過去のサイクルとの最大の違いのひとつは、機関投資家の深い関与です。ブラックロックやフィデリティといった機関投資家は、ビットコインETFを通じて大量のビットコインを保有しており、その投資判断は市場センチメントに大きな影響を与えています。同時に、イーサリアムも徐々に機関投資家からの受け入れが広がっています。データによると、Bitmine Immersion TechnologiesやSharplink Gamingをはじめとする19社が、イーサリアム総供給量の2％を超える242万ETHを保有しており、これは機関投資家のETHに対する長期的な信頼を明確に示しています。
機関投資家の参入は、一方で市場に安定した資金供給源をもたらしますが、他方で資金が上位資産に集中するため、中小型アルトコインのパフォーマンスの伸びを制限する可能性があります。
マクロ経済政策は、暗号資産市場に影響を与える重要な要因であり続けています。市場では、連邦準備制度理事会（FRB）が9月から10月にかけて利下げサイクルを開始すると予想されており、この政策転換により、より多くの個人投資家資金が暗号資産市場に流入する可能性があります。
現在、米国のマネーマーケットファンドは過去最高の$7.2兆に達しています。しかし、6月以降、高金利環境下で投資家が慎重な姿勢を維持していることを反映し、現金残高は$2,000億以上回復しています。
利下げが開始されると、マネーマーケットファンドの魅力は低下し、その資金の一部は暗号資産のようなリスクの高い資産に流入する可能性があります。この予想が現実となれば、アルトコインシーズンを後押しする重要な外部要因となるでしょう。
総じて、今年後半のアルトコイン市場の動向は、大まかに3つのフェーズに分けられます。
短期的には、資金循環は主に構造的な機会に現れると考えられます。イーサリアムはすでに$4,700を突破しており、機関投資家が依然として大型資産を重視していることを示しています。一方、ストーリー主導型セクターでは、AI、RWA、ブロックチェーンゲームなどの分野のトークンがすでに超過リターンを示し始めています。
中期的には、BTC.Dが55％をさらに下回る一方でマクロ環境が緩和傾向を示し、イーサリアムのステーキングETFのようなプロダクトに対する規制当局の承認が実現した場合、本格的なアルトコインシーズンが正式に始まると考えられます。このフェーズでは、市場幅が拡大し、資金が異なる時価総額層のアルトコインに広く流入する可能性があります。
長期的に見ると、今回のサイクルは過去のサイクルとは異なる構造を示す可能性があります。機関投資家の支配による安定性と資金集中により、主要トークンのラリーが長期間持続する可能性がありますが、市場センチメントが逆転した場合には下落も加速するおそれがあります。一方、分散型AIやクロスチェーンコミュニケーションなどの新興テーマは、複数の局地的なミニアルトコインシーズンを引き起こす可能性がありますが、それが本格的な相場のブレイクアウトにつながるかどうかは、マクロ流動性の状況次第です。
2025年下半期のアルトコイン市場は、機会とリスクの両方に満ちています。
現時点のデータによると、本格的なアルトコインシーズンはまだ始まっていませんが、資金循環の兆候は徐々に現れ始めています。ETHの堅調なパフォーマンスや、特定のストーリー主導型セクターでの顕著な上昇が市場に活力をもたらしています。本格的なアルトコインシーズンが実現するかどうかは、次の3つの主要な要因に依存します：BTC.Dが55％を確実に下回るかどうか、FRBの利下げペースが予想通りに進むかどうか、そして規制環境がより明確になるかどうかです。
このような状況下では、投資家は慎重な楽観姿勢を維持することが重要です。指標の変化を注意深く監視し、長期的な価値と実用性のあるアルトコインを選択し、短期的なブームに盲目的に追随することを避けるべきです。同時に、市場の流れが後退した際に安全を確保するため、ポジションや出口戦略を計画的に立てることも不可欠です。
暗号資産市場の歴史は完全に同じ形で繰り返されるわけではありませんが、そのリズムは持続しています。これらのサイクルを理解することで、周期的に訪れる資産形成のチャンスを真に活かすことができます。
おすすめ記事：
M-Dayへの参加方法：先物M-Dayイベントへの参加方法を学び、先物ボーナスとして毎日7万USDT以上相当のエアドロップを活用しましょう。
免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。