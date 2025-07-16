アルトコインの反撃：今が押し目買いの好機か？市場を制するのは誰だ？

8月28日の早朝、ビットコインの価格が急落し、重要なサポートラインである60,000ドルを急激に下回りました。この出来事は、市場の繊細な感情に影響を与え、多くのアルトコインに前例のない打撃を与えました。その結果、暗号資産市場全体の価値は6.7%減少しました。一方、市場の不確実性が続いているにもかかわらず、新たなチャンスが生まれつつあります。





ビットコインが市場で依然として支配的な地位を占めている一方で、アルトコインの潜在力も無視できません。データによると、過去7日間でビットコインの市場占有率は0.12%わずかに低下しており、市場資金の一部が他の暗号資産に移行していることを反映しています。TradingViewのチャートによれば、過去24時間でアルトコインの市場価値は16.68%下落し、ビットコインの9.94%の下落を大きく上回っています。これは、市場の感情の不安定さとアルトコインに対する投資家の過剰な売りが反映されたものですが、先見の明を持つ者にとっては、稀な買いの機会でもあります。





注目すべきは、アルトコインの市場価値が8500億ドルの水準で強力なサポートを確認したことです。このサポートは技術的に重要であるだけでなく、市場にとって心理的な意味も持っています。もしアルトコインがこのサポートレベルで安定し反発するなら、新たな上昇トレンドを引き起こす可能性があります。投資家にとって、これは間違いなく注目に値するシグナルです。





テクニカル分析によれば、ビットコインは58,000ドル以上で強力なサポートを確立しており、アルトコインの反発の可能性を高めています。全体的に、アルトコインはビットコインと正の相関を示し、個々の違いはあるものの、一般的にはビットコインのトレンドに従う傾向があります。データによれば、Bancor Network（BNT）、Axie Infinity（AXS）、Chainlink（LINK）、Algorand（ALGO）、Cardano（ADA）などのアルトコインが、ビットコインとの相関が最も高いことが示されています。一方で、Dash（DASH）、Curve DAO（CRV）、dYdX（DYDX）、My Neighbor Alice（ALICE）などのアルトコインは、ビットコインとの相関が最も低く、その動きがビットコインから独立していることを示唆しています。





この現象は、現在の市場が短期的に安定を維持し、暗号資産業界が近い将来、横ばいの取引を続ける可能性があることを強調しています。投資家は、リスクの高まりを示す可能性のある潜在的な逸脱を特定するために警戒を怠らないようにする必要があります。暗号資産の恐怖指数によると、現在の「恐怖」スコアは29で、感情が改善されたものの、完全に悲観主義から脱却していないことを示しています。この感情は短期的なリバウンドの幅を制限する可能性がありますが、長期投資家にとっては低価格でポジションを積み上げるチャンスともなります。したがって、ビットコインとアルトコインの正の相関が、特に9月に暗号資産の売りが懸念される中で、長期購入者にとって割安価格でより多くの資産を取得する機会を提供する可能性は否定できません。





過去の経験から、アルトコインの人気は市場の感情の変動、革新的技術の突破口、そしてセレブリティの影響力と密接に関連していることがわかっています。最近、いくつかのアルトコインが優れたパフォーマンスとトレンドとなった話題で市場の注目を集め、広範な議論を引き起こしています。





SUNDOG

現在価格：0.25ドル

時価総額：2.5億ドル









REDO

現在価格：0.5ドル

時価総額：0.52億ドル

Resistance Dog（REDO）は、2024年1月に誕生したTONエコシステム内のミームコインです。最近、Durovの逮捕により再び人気が急上昇しました。アナリストたちは、REDOがTONエコシステム内を牽引するミームコインになる可能性が非常に高いと考えています。8月25日以降、REDOの時価総額は250％以上急増し、9570万ドルを突破しました。現在の価格は史上最高値から46.8％以上下落しているものの、REDOの取引高は短期間で1700万ドルに急増し、市場からの強い反応と幅広いコミュニティの支持を示しています。現在、Durovが釈放されたことで、REDOが新たな高値を達成できるかどうかが注目されています。









NOT

現在価格：0.008792ドル 時価総額：8.5億ドル

Notcoin（NOT）は、そのウイルス的な広がりと革新的なアプローチにより、有望なアルトコインとして勢いを増しています。Notcoinはもともと、クリックして稼ぐマイニングメカニズムを活用してユーザーをweb3に引き込むTelegramゲームとしてスタートしました。NOTトークンは、ユーザーがweb3製品を探索し、ゲームに参加し、エコシステムに貢献し、新しいweb3プロジェクトを支援する活動をインセンティブ化します。その強力なコミュニティサポートとユニークな特徴により、アルトコイン市場で注目される存在となっています。









専門家の意見

8月29日、CryptoQuantのアナリストであるジョアン・ウェドソン氏がソーシャルメディアに投稿し、現在アルトコインとビットコインの間に正の相関があると述べました。この動きは、暗号資産市場全体の一貫性を示すとともに、アルトコインがビットコインと連動していることを反映しており、全体的な市場に対する投資家の信頼を示しています。









著名な暗号資産トレーダーのルーク・マーティン氏は、331,967人のXフォロワーに対して、「現在のアルトコイン市場は『家を売ってもっと買う』レベルにある」(sell your house and buy more' level)と投稿しました。過去のデータによると、以下の「Alts Buy Signal」チャートは、トレーダーにとってアルトコイン市場全体が買い時であることを示すことがあります。このシグナルは過去3年間で一度も現れておらず、歴史的なデータは、このシグナルが通常、強い市場の反発に先行することを示唆しています。例えば、2020年夏、ビットコインが同様のレベルに達した後、その価格は6か月間で10Kから60Kに急上昇しました。暗号資産トレーダーのマグス氏は、「アルトコイン市場は、強気の継続パターンである下降ウェッジパターンを形成している」と指摘しています。このパターンが続く場合、著しい上昇反発を引き起こす可能性があります。









市場のセンチメント

また、多くの人々は、市場状況の変化、トークン保有の再編、評価のコスト効率の改善が徐々に進む中で、アルトコインがその困難からの転換点に近づいていると考えています。まず、米国が徐々に利下げサイクルに入るにつれて、リスク志向が高まると予想されます。この段階では、成長ポテンシャルの高い小型プロジェクトが通常より良いパフォーマンスを示します。次に、アルトコインとビットコインの同期した下落の後、アルトコインは以前の下落が多く、上昇が少ないというトレンドを逆転し始めました。市場占有率や日次取引高の割合は大幅に反発しており、一部の資金がすでにポートフォリオのリバランスを開始したことを示しています。最後に、歴史的に見ても、大規模な資本流入のたびに沈殿効果が生じています。例えば、2000年のインターネット技術バブルは3年間の弱気市場を引き起こしましたが、最終的に12％の企業が業界の巨人となり、長期の強気市場に突入しました。現在のアルトコインの状況は、大規模な資本投資後の沈殿期に類似しており、新たな触媒が現れるのを待っている状態です。





現在のアルトコイン市場は、重要な調整期間を迎えています。複数の課題に直面しているものの、業界の専門家による分析や市場シグナルは、今が押し目買いの好機である可能性を示唆しています。投資家は慎重さを保ち、市場のトレンドを注視し、リスクを効果的に管理しながら、将来の投資機会を捉えるべきです。市場には不確実性が存在するものの、テクニカル分析と業界の視点から見て、アルトコインは近いうちに大きな買い時を提供する可能性があります。特に、Web3プロトコルや暗号資産に対する世界的な需要が拡大している中で、米国の次期大統領選挙や予想される利下げ環境の中、アルトコイン市場は新たな発展機会を迎える可能性が高いです。投資家は現在の価格調整を利用し、慎重な判断を下すべきであると言えるでしょう。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。