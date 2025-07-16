



人工知能とブロックチェーン技術の融合が加速する中、aiSUI はSUIブロックチェーン上に構築された革新的な分散型AIアプリケーション（dApp）スイートとして登場しました。AIエージェントの開発、展開、収益化の在り方を根本から再定義しようとしています。高度なAIツールと堅牢なブロックチェーン基盤を統合することで、aiSUIはAI経済への参入障壁を劇的に下げ、分散型金融（DeFi）や企業向け自動化のための包括的なソリューションを提供します。









AIとDeFiの急速な成長に伴い、生産性向上ツールや自動化された金融サービス、デジタル労働の変革など、AIエージェントへの需要は日増しに高まっています。企業も個人も、自律的に機能し、ブロックチェーンと直接接続できる、スマートでデータ主導型のソリューションを求めています。aiSUI はこのニーズに応えるべく、分散型の「Agents-as-a-Service（サービスとしてのエージェント）」エコシステムの構築を目指して設計されました。





ユーザーは、自身のAIエージェントに対する完全な所有権、コントロール、収益権を保持します。開発者や企業は、独自のツールを自由に構築し、効率性を高めることが可能です。





モジュール式アーキテクチャにより、複数チェーン間のデータ統合が容易となり、DeFiやB2Bサービス、企業ワークフロー全体にわたる自動化をサポートします。





aiSUI はAIエージェントのライフサイクルを網羅する、以下の3つの主要モジュールを提供しています：









ノーコード開発：視覚的なドラッグ＆ドロップツールと事前構築テンプレートを用いて、プログラミング不要でAIエージェントを簡単に作成可能。エージェントはブロックチェーン上に直接デプロイされます。

内蔵トケノミクス：統合された経済モデルとマーケットプレイス機能により、クリエイターは即座にエージェントを収益化できます。









トレーディングボット：価格追跡やポジション調整などの条件に基づくアービトラージ戦略やポートフォリオリバランスを自動化。手動操作を最小限に抑えます。

リスクアラート：取引高や手数料といった主要市場データをリアルタイムで監視し、特定条件を満たすとアラートや自動処理を実行します。









カテゴリ別閲覧：カスタマーサービス、生産性、金融などのカテゴリからエージェントを検索でき、リアルタイム更新やバージョン管理などの機能も搭載。

サブスクリプション決済：SUIAGENTや他の一般的なトークンを使ってエージェントサービスにサブスク形式で支払いが可能。分散型かつシームレスな価値交換を実現します。









クロスチェーン互換性：すべてのエージェントは、1秒あたり10万件以上の処理能力を持つSUIブロックチェーン上で稼働し、外部データソースへのAPI接続も可能です。

セキュリティと透明性：すべてのエージェントコードとトランザクション履歴は完全にオンチェーンに記録され、改ざん不能かつ信頼性と検証可能性を確保します。









SUIAGENT は aiSUI エコシステムの中核を担うユーティリティトークンで、開発・ガバナンス・価値交換といった主要機能を支えています。その発行・配布モデルは以下の通りです：





ステーキング報酬：トークン保有者はSUIAGENTをステーキングすることで、プラットフォーム手数料の分配やインセンティブイベントに参加可能です。

エージェントの展開：開発者はSUIAGENTを用いてAIエージェントをデプロイし、トレーディング活動への流動性提供にも活用します。

ガバナンス投票：保有者はプロトコルアップグレード、リソース配分、主要なエコシステム決定に関する投票へ参加し、運営に関与できます。





主なユースケース：





金融自動化：DeFAIツールキットを活用して、定量取引、ポートフォリオリバランス、戦略実行などを自動化

企業サービス：24時間対応のカスタマーサポート、サプライチェーンの追跡などの業務にAIエージェントを導入し、運用コストを削減

データ分析：データの収集・整理・レポーティングを自動化し、意思決定プロセスを効率化













aiSUI はSUIブロックチェーンの高スループット性能とAI生成機能を融合させ、オンチェーンでのAIエージェント開発に特化した唯一無二のプラットフォームを実現しています。

モジュール設計により、迅速なイテレーションと新技術への柔軟な適応が可能です。









DAOベースのガバナンスにより、開発者とユーザーの双方がエコシステム成長の恩恵を受けられる自己強化型の価値ループが形成されます。

優秀なAIエージェント開発者を報酬する「クリエイターインセンティブプログラム」も計画中です。









aiSUI は、2030年までに$1,000億規模に達すると予測されるグローバルAI自動化市場に向けて、中央集権的ソリューションに代わる分散型代替手段を提供することを目指しています。

DeFiや企業ソリューションなど、主要分野で戦略的パートナーシップを構築中です。









短期：開発ツールの拡充と開発者エコシステムの拡大

中期：クロスチェーンインターオペラビリティの実現と他ブロックチェーンエコシステムへの展開

長期：金融、製造、医療を含む多業種をまたぐ、エージェント駆動の強力な経済ネットワークの構築









aiSUI は、AIとブロックチェーン技術を融合することで、誰でもアクセス可能な自動化の新時代を切り開いています。スキルを収益化したい個人開発者にも、効率化を追求する企業にも、aiSUIは柔軟で低コストな革新の場を提供します。 SUIAGENTトークンが勢いを増し、エコシステムが拡大する中、本プロジェクトはWeb3におけるAIエージェント経済の主要プレイヤーとなる可能性を秘めています。









