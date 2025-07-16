人工知能とブロックチェーン技術の融合が加速する中、aiSUI はSUIブロックチェーン上に構築された革新的な分散型AIアプリケーション（dApp）スイートとして登場しました。AIエージェントの開発、展開、収益化の在り方を根本から再定義しようとしています。高度なAIツールと堅牢なブロックチェーン基盤を統合することで、aiSUIはAI経済への参入障壁を劇的に下げ、分散型金融（DeFi）や企業向け自動化人工知能とブロックチェーン技術の融合が加速する中、aiSUI はSUIブロックチェーン上に構築された革新的な分散型AIアプリケーション（dApp）スイートとして登場しました。AIエージェントの開発、展開、収益化の在り方を根本から再定義しようとしています。高度なAIツールと堅牢なブロックチェーン基盤を統合することで、aiSUIはAI経済への参入障壁を劇的に下げ、分散型金融（DeFi）や企業向け自動化
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/aiSUI：SUIブロ...コードAIエージェント

aiSUI：SUIブロックチェーン発、ノーコードAIエージェント

初級
2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
スイコイン
SUI$3.4428+1.99%
Sleepless AI
AI$0.1207+1.42%
DeFi
DEFI$0.001673-3.01%
DAO Maker
DAO$0.1072-2.18%

人工知能とブロックチェーン技術の融合が加速する中、aiSUI はSUIブロックチェーン上に構築された革新的な分散型AIアプリケーション（dApp）スイートとして登場しました。AIエージェントの開発、展開、収益化の在り方を根本から再定義しようとしています。高度なAIツールと堅牢なブロックチェーン基盤を統合することで、aiSUIはAI経済への参入障壁を劇的に下げ、分散型金融（DeFi）や企業向け自動化のための包括的なソリューションを提供します。

1. プロジェクト背景と技術ビジョン


AIとDeFiの急速な成長に伴い、生産性向上ツールや自動化された金融サービス、デジタル労働の変革など、AIエージェントへの需要は日増しに高まっています。企業も個人も、自律的に機能し、ブロックチェーンと直接接続できる、スマートでデータ主導型のソリューションを求めています。aiSUI はこのニーズに応えるべく、分散型の「Agents-as-a-Service（サービスとしてのエージェント）」エコシステムの構築を目指して設計されました。

ユーザー主権

ユーザーは、自身のAIエージェントに対する完全な所有権、コントロール、収益権を保持します。開発者や企業は、独自のツールを自由に構築し、効率性を高めることが可能です。

オープンインターオペラビリティ

モジュール式アーキテクチャにより、複数チェーン間のデータ統合が容易となり、DeFiやB2Bサービス、企業ワークフロー全体にわたる自動化をサポートします。

コア機能スイート

aiSUI はAIエージェントのライフサイクルを網羅する、以下の3つの主要モジュールを提供しています：

Launchpad ― AIエージェント工場


ノーコード開発：視覚的なドラッグ＆ドロップツールと事前構築テンプレートを用いて、プログラミング不要でAIエージェントを簡単に作成可能。エージェントはブロックチェーン上に直接デプロイされます。

内蔵トケノミクス：統合された経済モデルとマーケットプレイス機能により、クリエイターは即座にエージェントを収益化できます。

DeFAI ― 分散型金融自動化ツールキット


トレーディングボット：価格追跡やポジション調整などの条件に基づくアービトラージ戦略やポートフォリオリバランスを自動化。手動操作を最小限に抑えます。

リスクアラート：取引高や手数料といった主要市場データをリアルタイムで監視し、特定条件を満たすとアラートや自動処理を実行します。

Agent Hub ― AIエージェントマーケットプレイス


カテゴリ別閲覧：カスタマーサービス、生産性、金融などのカテゴリからエージェントを検索でき、リアルタイム更新やバージョン管理などの機能も搭載。

サブスクリプション決済：SUIAGENTや他の一般的なトークンを使ってエージェントサービスにサブスク形式で支払いが可能。分散型かつシームレスな価値交換を実現します。

技術的特長


クロスチェーン互換性：すべてのエージェントは、1秒あたり10万件以上の処理能力を持つSUIブロックチェーン上で稼働し、外部データソースへのAPI接続も可能です。
セキュリティと透明性：すべてのエージェントコードとトランザクション履歴は完全にオンチェーンに記録され、改ざん不能かつ信頼性と検証可能性を確保します。

2. トケノミクス（SUIAGENT）


SUIAGENT は aiSUI エコシステムの中核を担うユーティリティトークンで、開発・ガバナンス・価値交換といった主要機能を支えています。その発行・配布モデルは以下の通りです：

ステーキング報酬：トークン保有者はSUIAGENTをステーキングすることで、プラットフォーム手数料の分配やインセンティブイベントに参加可能です。
エージェントの展開：開発者はSUIAGENTを用いてAIエージェントをデプロイし、トレーディング活動への流動性提供にも活用します。
ガバナンス投票：保有者はプロトコルアップグレード、リソース配分、主要なエコシステム決定に関する投票へ参加し、運営に関与できます。

主なユースケース：

金融自動化：DeFAIツールキットを活用して、定量取引、ポートフォリオリバランス、戦略実行などを自動化
企業サービス：24時間対応のカスタマーサポート、サプライチェーンの追跡などの業務にAIエージェントを導入し、運用コストを削減
データ分析：データの収集・整理・レポーティングを自動化し、意思決定プロセスを効率化

3. エコシステムの優位性とロードマップ


技術的優位性


aiSUI はSUIブロックチェーンの高スループット性能とAI生成機能を融合させ、オンチェーンでのAIエージェント開発に特化した唯一無二のプラットフォームを実現しています。

モジュール設計により、迅速なイテレーションと新技術への柔軟な適応が可能です。

コミュニティ主導型のアプローチ


DAOベースのガバナンスにより、開発者とユーザーの双方がエコシステム成長の恩恵を受けられる自己強化型の価値ループが形成されます。

優秀なAIエージェント開発者を報酬する「クリエイターインセンティブプログラム」も計画中です。

市場機会


aiSUI は、2030年までに$1,000億規模に達すると予測されるグローバルAI自動化市場に向けて、中央集権的ソリューションに代わる分散型代替手段を提供することを目指しています。

DeFiや企業ソリューションなど、主要分野で戦略的パートナーシップを構築中です。

今後のロードマップ


短期：開発ツールの拡充と開発者エコシステムの拡大
中期：クロスチェーンインターオペラビリティの実現と他ブロックチェーンエコシステムへの展開
長期：金融、製造、医療を含む多業種をまたぐ、エージェント駆動の強力な経済ネットワークの構築

4. MEXCでSUIAGENTを購入する方法


aiSUI は、AIとブロックチェーン技術を融合することで、誰でもアクセス可能な自動化の新時代を切り開いています。スキルを収益化したい個人開発者にも、効率化を追求する企業にも、aiSUIは柔軟で低コストな革新の場を提供します。 SUIAGENTトークンが勢いを増し、エコシステムが拡大する中、本プロジェクトはWeb3におけるAIエージェント経済の主要プレイヤーとなる可能性を秘めています。

SUIAGENTは現在、MEXCプラットフォームに上場中です。ぜひMEXCにアクセスして、今後の成長が期待されるこの分野への早期参入をご検討ください。購入手順は以下の通りです：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「SUIAGENT」と入力し、SUIAGENTの現物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。


今すぐMEXCに新規登録して、取引の旅を始めましょう！

また、MEXC Airdrop+ ページにアクセスすることで、関連する入金・取引イベントにも参加できます。簡単なタスクを完了するだけで、豪華報酬を獲得できるチャンスがあります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得