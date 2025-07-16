暗号資産分野が拡大するなか、ボラティリティが低いことから、ステーブルコインは投資家やトレーダーにとって信頼のおける安全な投資先となっています。市場が成熟するにつれ、ステーブルコインは暗号資産と法定通貨という2つの世界をつなぐ架け橋として、その戦略的な位置づけがますます重要になっています。 1. ステーブルコインを理解する ステーブルコインは、法定通貨やその他の資産に裏付けられた暗号資産であり、相対暗号資産分野が拡大するなか、ボラティリティが低いことから、ステーブルコインは投資家やトレーダーにとって信頼のおける安全な投資先となっています。市場が成熟するにつれ、ステーブルコインは暗号資産と法定通貨という2つの世界をつなぐ架け橋として、その戦略的な位置づけがますます重要になっています。 1. ステーブルコインを理解する ステーブルコインは、法定通貨やその他の資産に裏付けられた暗号資産であり、相対
10年の挑戦と改善を経て、ステーブルコイン分野は着実に前進

2025/7/16
暗号資産分野が拡大するなか、ボラティリティが低いことから、ステーブルコインは投資家やトレーダーにとって信頼のおける安全な投資先となっています。市場が成熟するにつれ、ステーブルコインは暗号資産と法定通貨という2つの世界をつなぐ架け橋として、その戦略的な位置づけがますます重要になっています。

1. ステーブルコインを理解する

ステーブルコインは、法定通貨やその他の資産に裏付けられた暗号資産であり、相対的な価格安定性が主な特徴です。ステーブルコインは、その安定化メカニズムに基づいて、4つのカテゴリーに分類することができます：法定通貨担保型ステーブルコイン、暗号資産担保型ステーブルコイン、アルゴリズム型ステーブルコイン、商品担保型ステーブルコインです。

2. ステーブルコイン発展の歴史

ステーブルコインの起源は、Tether社が初のステーブルコインであるUSDTを発行した2014年にまで遡ります。それ以来、ステーブルコインは徐々に市場に登場し、いくつかの発展段階を経てきました。

  • ステーブルコイン 1.0：法定通貨担保型ステーブルコイン。USDTに代表されるこれらのステーブルコインは、金本位制をモデルとしており、米ドルに対して1:1で裏付けられ、ドル準備金と同等の裏付けがあると主張しています。USDTは早期参入の優位性により市場を急速に席巻し、当時最も人気の高いステーブルコインの1つとなりました。
  • ステーブルコイン2.0：暗号資産担保型ステーブルコイン。この段階のステーブルコインは、MakerDAOのDAIに代表されるように、他の暗号資産による過剰担保によって価値の安定性を維持します。
  • ステーブルコイン3.0：無担保/アルゴリズム型ステーブルコイン。アルゴリズム型ステーブルコインの過去のピークは、LUNAが開発したアルゴリズム型ステーブルコインUSTでしたが、最終的にはそのポンジスキームのメカニズムにより暴落しました。現在のところ、市場で大きな成功を収めたアルゴリズム型ステーブルコインは存在しません。

3. ステーブルコイン発展の現状

2020年以降、ステーブルコインの時価総額は急速な成長を見せています。2024年8月時点で、法定通貨裏付け型ステーブルコインの総時価総額は約1612億ドルで、成長率は35.4%に達し、世界の暗号資産時価総額の8.2%を占めるまでになっています。特に市場の低迷期には、その優位性がさらに強まっています。

現在の暗号資産市場では、規模や影響力の異なる193種類のステーブルコインが共存しており、多様かつ活気のある状況となっています。DeFiLlamaのデータによると、大半のステーブルコインの時価総額は1億ドル未満であり、市場では限定的な規模にとどまっています。時価総額が10億ドルを超えるステーブルコインはわずか5種類であり、この5種類のステーブルコインは全体の2.6%に過ぎませんが、ステーブルコイン全体の時価総額の96.11%を占めています。


暗号資産市場の急速な発展とブロックチェーン技術の成熟化に伴い、従来の金融機関もステーブルコイン分野に強い関心を示し、次々とこの分野に参入しています。例えば、PayPalはPYUSDというステーブルコインを立ち上げ、JingDongは香港ドルに裏付けられたステーブルコインの立ち上げを発表しました。また、ラテンアメリカの大手eコマース企業Mercado Libreは米ドルに裏付けられたステーブルコインを導入する予定です。さらに、日本の三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行は、クロスボーダーのステーブルコイン送金プラットフォーム「Project Pax（プロジェクトパックス）」のテスト運用を行っています。

4. ステーブルコインの不安定性

近年、ステーブルコインは堅調に発展しており、時価総額も継続的に増加し、市場での受け入れも拡大しています。しかし、ステーブルコインは依然として多くの課題や困難に直面しています。特に市場が著しく不安定な時期にはその傾向が顕著です。

市場感情が変動する環境では、ステーブルコインに裏付けられた基準資産(米ドルや金など)も大きな価格変動を伴う可能性があります。発行者は、十分な流動性を確保するために、準備資産の構成を調整し、アルゴリズムモデルを最適化し、リスク管理を強化する必要があります。しかし、市場、技術、規制、投資家行動といった複数の要因が影響を及ぼすため、ステーブルコインは価格乖離を起こしやすいのが現状です。特に市場の不確実性が高まった場合には、投資家の間でステーブルコインへの信頼が揺らぎ、それによってステーブルコインが大量に償還される可能性があります。これにより、供給と需要の不均衡が生じ、価格変動が激しくなり、暗号資産市場の安定性にもさらなる影響を及ぼす可能性があります。

5. まとめ

この10年間で、ステーブルコインは、マイナーな概念から金融の中心的存在へと劇的な変貌を遂げました。ステーブルコインは、暗号資産市場におけるボラティリティの問題に対処しただけでなく、クロスボーダー決済やDeFiなどのさまざまな分野にも徐々に浸透し、デジタル金融エコシステムにおける重要な基盤となっています。

ステーブルコイン取引の領域において、MEXCは暗号資産市場のボラティリティへの対応や価値の移転・交換を促進する上で、ステーブルコインの重要性について深く理解しています。そのため、MEXCは市場で高い評価を得ているUSDTやUSDCをはじめ、さまざまな主要ステーブルコインの取引に対して包括的なサポートを提供しています。効率的で安定性と安全性の高い取引システムの構築により、MEXCはトレーダーに便利で低コストのステーブルコイン取引プラットフォームを提供しています。 ユーザー様は、ステーブルコインと他の暗号資産とのシームレスな変換を容易に行うことができ、多様な投資および取引ニーズに対応できます。同時に、MEXCは取引体験を継続的に向上させ、極めて低い取引手数料を提供することで、トレーダーが取引コストを節約しながら安定性を享受できるようにしています。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


