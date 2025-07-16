XRPの10年間の価格推移のレビュー





ライアン・フッガー（Ryan Fugger）は、従来の銀行システムを置き換える可能性のあるP2P（ピアツーピア）決済ネットワークを確立するという核心的なアイデアのもと、2004年にリップルペイを設立しました。2012年、ライアン・フッガーは初期のビットコインのパイオニアであるジェド・マッカレブにリップルペイを譲り、クリス・ラーセンをエグゼクティブ・チェアマンに招き、共にOpenCoinプロジェクトを立ち上げました。





2013年1月、同社は暗号資産XRP（リップル）を発行、総供給量は1000億XRPに制限されました。XRPの最初の非公開販売価格は0.0000001ドルでした。Google Ventures、Andreessen Horowitz、Bitcoin Opportunity Fundなどのベンチャーキャピタルがプライベート資金調達に参加しました。同年末、XRPは0.0058ドルの価格で市場に参入しました。2013年末、OpenCoinは社名をRipple Labsに変更し、2015年にはRippleへと変更しました。2018年、XRPは史上最高値の3.84ドルに達し、プライベートセール価格から約4000万倍、最初の市場価格から660倍の上昇を示しました。その結果、XRPは「悪魔のトークン」とも呼ばれています。





非公開販売価格からそのピークまで、XRPはいくつかの大きな上昇トレンドを経験しました：





出典：CoinMarketCap





① 最初の価格高騰

2013年、XRPトークンが市場に登場した当初の価格は約0.0058ドルでした。その後数年間、トークンの価格は比較的安定しており、最初の市場価格を中心に変動していました。トークンの価格が0.006ドルからピーク時の0.37ドルまで急騰したのは2017年3月から5月にかけてのことで、60倍という驚くべき上昇を記録しました。その後、価格は徐々に下落し、2017年12月に0.23ドルに達しました。





② 2度目の価格高騰 2017年末になると、ビットコインとブロックチェーン産業がメインストリームの注目を集め始めました。その中で、XRPは再び高騰し始めました。2017年12月、XRPは約0.23ドルから上昇を開始し、2018年1月には史上最高値の3.84ドルに達し、16倍の上昇を示しました。その後数ヶ月間、市場が冷え込み資金が引き揚げられると、XRPは0.5ドル前後まで急落し（2018年4月のデータ）、ピーク時の価値の90％近くを失いました。XRPは2018年5月に一時的に反発したものの、価格は下がり続けました。2018年後半から2021年3月まで、XRPの価格は0.20ドルから0.60ドル前後で変動しました。





③ 3度目の価格高騰

2021年、ブロックチェーン業界のファンダメンタルズが改善し始め、NFTのような革新的なアプリケーションが人気を集めるようになりました。こうしたブロックチェーン技術の根本的な改善は暗号資産の価格に反映されました。2021年3月末までにXRPの価格はまだ0.50ドル前後でしたが、4月には1.80ドル前後まで急騰し、5月にはついに1.50ドル前後で横ばいとなりました。その後、価格は2021年7月まで緩やかな下落を始め、最安値は0.60ドルまで下落しました。





④ 4度目の価格高騰 2021年7月下旬から、XRPは再び反発に転じました。2021年9月初旬、XRPは1.35ドル付近でこの上昇の最高値に達しました。価格は2021年11月まで1ドル近辺で推移しました。その後、XRPは下落に転じ、一時的な反発もありましたが、下落トレンドは続きました。2022年5月、XRPはついに約0.40ドルの安値を記録しました。





⑤ 5度目の価格高騰が始まる？