ライアン・フッガー（Ryan Fugger）は、従来の銀行システムを置き換える可能性のあるP2P（ピアツーピア）決済ネットワークを確立するという核心的なアイデアのもと、2004年にリップルペイを設立しました。2012年、ライアン・フッガーは初期のビットコインのパイオニアであるジェド・マッカレブにリップルペイを譲り、クリス・ラーセンをエグゼクティブ・チェアマンに招き、共にOpenCoinプロジェクトライアン・フッガー（Ryan Fugger）は、従来の銀行システムを置き換える可能性のあるP2P（ピアツーピア）決済ネットワークを確立するという核心的なアイデアのもと、2004年にリップルペイを設立しました。2012年、ライアン・フッガーは初期のビットコインのパイオニアであるジェド・マッカレブにリップルペイを譲り、クリス・ラーセンをエグゼクティブ・チェアマンに招き、共にOpenCoinプロジェクト
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/XRPの10年間の価格推移のレビュー

XRPの10年間の価格推移のレビュー

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
リップルコイン
XRP$2.8196+1.16%
PoP Planet
P$0.13429+51.67%
FUND
FUND$0.0197--%
NFT
NFT$0.00000043+0.06%


ライアン・フッガー（Ryan Fugger）は、従来の銀行システムを置き換える可能性のあるP2P（ピアツーピア）決済ネットワークを確立するという核心的なアイデアのもと、2004年にリップルペイを設立しました。2012年、ライアン・フッガーは初期のビットコインのパイオニアであるジェド・マッカレブにリップルペイを譲り、クリス・ラーセンをエグゼクティブ・チェアマンに招き、共にOpenCoinプロジェクトを立ち上げました。

2013年1月、同社は暗号資産XRP（リップル）を発行、総供給量は1000億XRPに制限されました。XRPの最初の非公開販売価格は0.0000001ドルでした。Google Ventures、Andreessen Horowitz、Bitcoin Opportunity Fundなどのベンチャーキャピタルがプライベート資金調達に参加しました。同年末、XRPは0.0058ドルの価格で市場に参入しました。2013年末、OpenCoinは社名をRipple Labsに変更し、2015年にはRippleへと変更しました。2018年、XRPは史上最高値の3.84ドルに達し、プライベートセール価格から約4000万倍、最初の市場価格から660倍の上昇を示しました。その結果、XRPは「悪魔のトークン」とも呼ばれています。

非公開販売価格からそのピークまで、XRPはいくつかの大きな上昇トレンドを経験しました：

出典：CoinMarketCap

① 最初の価格高騰
2013年、XRPトークンが市場に登場した当初の価格は約0.0058ドルでした。その後数年間、トークンの価格は比較的安定しており、最初の市場価格を中心に変動していました。トークンの価格が0.006ドルからピーク時の0.37ドルまで急騰したのは2017年3月から5月にかけてのことで、60倍という驚くべき上昇を記録しました。その後、価格は徐々に下落し、2017年12月に0.23ドルに達しました。

② 2度目の価格高騰 2017年末になると、ビットコインとブロックチェーン産業がメインストリームの注目を集め始めました。その中で、XRPは再び高騰し始めました。2017年12月、XRPは約0.23ドルから上昇を開始し、2018年1月には史上最高値の3.84ドルに達し、16倍の上昇を示しました。その後数ヶ月間、市場が冷え込み資金が引き揚げられると、XRPは0.5ドル前後まで急落し（2018年4月のデータ）、ピーク時の価値の90％近くを失いました。XRPは2018年5月に一時的に反発したものの、価格は下がり続けました。2018年後半から2021年3月まで、XRPの価格は0.20ドルから0.60ドル前後で変動しました。

③ 3度目の価格高騰
2021年、ブロックチェーン業界のファンダメンタルズが改善し始め、NFTのような革新的なアプリケーションが人気を集めるようになりました。こうしたブロックチェーン技術の根本的な改善は暗号資産の価格に反映されました。2021年3月末までにXRPの価格はまだ0.50ドル前後でしたが、4月には1.80ドル前後まで急騰し、5月にはついに1.50ドル前後で横ばいとなりました。その後、価格は2021年7月まで緩やかな下落を始め、最安値は0.60ドルまで下落しました。

④ 4度目の価格高騰 2021年7月下旬から、XRPは再び反発に転じました。2021年9月初旬、XRPは1.35ドル付近でこの上昇の最高値に達しました。価格は2021年11月まで1ドル近辺で推移しました。その後、XRPは下落に転じ、一時的な反発もありましたが、下落トレンドは続きました。2022年5月、XRPはついに約0.40ドルの安値を記録しました。

⑤ 5度目の価格高騰が始まる？
2022年5月から2023年7月初旬まで、XRPは0.40ドルから0.50ドル付近で値固めをしています。7月中旬、米国の判事はXRPトークンは「表面上は必ずしも証券ではない」とし、その販売は連邦証券法に違反しないとの判決を下しました。このポジティブなニュースはインパクトを与え、2023年7月13日、XRPは再び急騰を始め、約0.45ドルから0.8ドル近くまで上昇し、1日で70％以上の上昇を記録しました。この爆発的な価格高騰は、XRPの新たな上昇トレンドの始まりを告げるものなのでしょうか？それは時間が経てば分かるでしょう。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得