突然の弱気相場到来？市場の継続的な下落にどう対処するか





最近、ビットコインの価格が49,039ドルに下落し、イーサリアムも2,117ドルに下落しました。暗号資産市場全体が低迷しており、主要な指数は継続的な下落を示しています。この継続的に弱い市場で、多くの暗号資産愛好者は強気相場が終わったと宣言しています。この予測不可能な市場環境では、すべてのトレーダーが損失にどう対処し、この下落をどう乗り越えるかに焦点を当てるべきです。









短期的な利益や未実現利益は安定しておらず、信頼性もありません。利益を確保するために、すぐに利益を確定させる必要があります。明確な売却戦略を立て、欲を抑えましょう。目標価格を設定するか、損切り注文を利用して、利益が出たときにすぐに売却できるようにし、市場に利益を奪われることを防ぎます。









ソーシャルメディア上の感情が圧倒的にネガティブなときは、通常、最良の買い時です。リスク対リターン比を最大化することを目指し、高リターンの取引機会を探しましょう。プロジェクトの基本的および技術的な側面について深く研究し、市場動向を分析する方法を学び、最良の買い時を見極めましょう。









百倍や千倍のリターンを約束するトークンを追いかけ過ぎると、欲が優先され、取引の心構えに影響を与え、期待から外れた結果を招くことがあります。全資産を単一のアルトコインに賭けるのではなく、ボラティリティが高くリスクの高いトークンに対しては小さな規模でポジションを維持しましょう。投資ポートフォリオを分散し、複数のプロジェクトに資金を配分することで、リスクを軽減できます。









暗号資産投資における損失は避けられません。私たちの役割はリスクを引き受け、それを効果的に管理することです。損失を速やかに受け入れ、適切なリスク管理策を講じましょう。例えば、損切り注文を設定したり、リスク制限を設けたりします。自分のリスク許容度を理解し、個人の状況に基づいて合理的な投資計画を立てましょう。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。