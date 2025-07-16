MEXCでTONを入金する方法













ステップ1： ナビゲーションバーで[ウォレット] - [入金]をクリックします。









ステップ2： [暗号資産を選択]の欄をクリックしてTONを選択し、次に[ネットワーク]の欄をクリックしてネットワークを選択します。その後、[こちらをクリックするとアドレスが生成されます]をクリックします。









ステップ3：TONの入金アドレスをコピーして、TONを送金したいウォレットのアドレス欄に貼り付けます。または、入金アドレスのQRコードをスキャンして、入金先のアドレスとして使用することもできます。













MEXCのアカウントにTONを入金する方法をご紹介します。

















ステップ2： ウォレットページで[入金]をタップし、検索バーで[TON]と検索します。













ステップ3： TONの入金アドレスとQRコードが表示されるページに移動します。QRコードをスキャンするか、入金アドレスをコピーして資金を入金できます。



