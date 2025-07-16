ウェブ MEXCでTONを入金する手順 MEXCのアカウントにTONを入金する方法をご紹介します。 ウェブサイトから入金する場合： (暗号資産取引プラットフォーム | ビットコイン、イーサーリアム、アルトコインの購入、DeFi、Kickstarter | MEXC) ステップ1： ナビゲーションバーで[ウォレット] - [入金]をクリックします。 ステップ2： [暗号資産を選択]の欄をクリックしてウェブ MEXCでTONを入金する手順 MEXCのアカウントにTONを入金する方法をご紹介します。 ウェブサイトから入金する場合： (暗号資産取引プラットフォーム | ビットコイン、イーサーリアム、アルトコインの購入、DeFi、Kickstarter | MEXC) ステップ1： ナビゲーションバーで[ウォレット] - [入金]をクリックします。 ステップ2： [暗号資産を選択]の欄をクリックして
MEXCでTONを入金する方法

ウェブ


MEXCでTONを入金する手順


MEXCのアカウントにTONを入金する方法をご紹介します。 ウェブサイトから入金する場合： (暗号資産取引プラットフォーム | ビットコイン、イーサーリアム、アルトコインの購入、DeFi、Kickstarter | MEXC)


ステップ1： ナビゲーションバーで[ウォレット] - [入金]をクリックします。


ステップ2： [暗号資産を選択]の欄をクリックしてTONを選択し、次に[ネットワーク]の欄をクリックしてネットワークを選択します。その後、[こちらをクリックするとアドレスが生成されます]をクリックします。



ステップ3：TONの入金アドレスをコピーして、TONを送金したいウォレットのアドレス欄に貼り付けます。または、入金アドレスのQRコードをスキャンして、入金先のアドレスとして使用することもできます。



アプリ


MEXCのアカウントにTONを入金する方法をご紹介します。


MEXCでTONを入金する手順


アプリから入金する場合： (https://www.mexc.com/ja-JP)

ステップ1： MEXCアプリにログインし、ページ右下にある[資産]をタップします。



ステップ2：ウォレットページで[入金]をタップし、検索バーで[TON]と検索します。




ステップ3：TONの入金アドレスとQRコードが表示されるページに移動します。QRコードをスキャンするか、入金アドレスをコピーして資金を入金できます。




