ETH価格のイベントによる上昇はあるのか イーサリアムの上海アップグレードは、最近の暗号資産市場で最も気になる話題です。 イーサリアムのアップグレードのたびに、ETHの価格に大きな変動をもたらします。 2023年3月、4月のイーサリアムの5回目のアップグレードに伴い、ETHの価格は約1,430 USDTから1,920 USDT（4月11日まで、MEXCデータ）に高騰し、上昇率は驚異の34%に達し、ETH価格のイベントによる上昇はあるのか イーサリアムの上海アップグレードは、最近の暗号資産市場で最も気になる話題です。 イーサリアムのアップグレードのたびに、ETHの価格に大きな変動をもたらします。 2023年3月、4月のイーサリアムの5回目のアップグレードに伴い、ETHの価格は約1,430 USDTから1,920 USDT（4月11日まで、MEXCデータ）に高騰し、上昇率は驚異の34%に達し、
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/イーサリアム：過去の...ードルートをご紹介

イーサリアム：過去のアップグレードルートをご紹介

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース#初心者#イーサリアム#基本概念
イーサリアム
ETH$4,343.34+0.27%


ETH価格のイベントによる上昇はあるのか

  • イーサリアムの上海アップグレードは、最近の暗号資産市場で最も気になる話題です。

  • イーサリアムのアップグレードのたびに、ETHの価格に大きな変動をもたらします。

  • 2023年3月、4月のイーサリアムの5回目のアップグレードに伴い、ETHの価格は約1,430 USDTから1,920 USDT（4月11日まで、MEXCデータ）に高騰し、上昇率は驚異の34%に達し、2022年8月以来の最高値を更新しました。

歴史は繰り返される

  • 上海アップグレードによる上昇は、今回が初めてではありません。

  • 2021年上半期には、イーサリアムはロンドンアップグレードとベルリンアップグレードという2つの重要なアップグレードを迎えました。

  • ロンドンアップグレードは、ETHの価格を約1,920USDTから過去最高値である4,865USDTまで上昇し、153%の上昇率を記録しました。

  • ベルリンアップグレードは、ETHの価格を約1,900USDTから4,000USDTに押し上げました。ETHは史上初めて4,000USDTを突破し、118％の上昇率を記録しました。


イーサリアムアップグレードのタイムライン

  • 2023年4月12日 上海アップグレード：今回の上海アップグレードでは、5つのイーサリアム改善提案（EIP）を導入し、以下の3つの主要なイーサリアムプロトコルが含まれています： EIP-4895、EIP-3855、EIP-3860

    • EIP-4895は、イーサリアムの誓約者により柔軟な誓約メカニズムを提供するものです。

    • より柔軟なステーキング：イーサリアムネットワークのパフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティの向上を目的としています。
 
  • 2021年6月24日 ロンドンアップグレード：手数料市場導入案： EIP1559 ロンドンアップグレードはEIP-1559を導入します。

    • 取引手数料市場が改革されました。

    • 同時に、ガス代の返金処理方法と氷河期スケジュールを変更し、アップグレードしています。

    • ロンドンアップグレード後にOpenEthereumが廃止された、Kovanにはまだブロックがありません。メインネットの後にアップグレードされるかもしれません。" - ティム・ベイコ（Tim Beiko）｜timbeiko.eth (@TimBeiko)
 
  • 2021年4月14日 ベルリンアップグレード：Devconの都市にちなんだ実装提案： EIP2565, EIP2929, EIP2718, EIP2930

    • ベルリンアップグレードにより、特定のイーサリアム仮想マシン操作のガス代が最適化されます。

    • 今回のアップデートで、複数のトランザクションタイプに対応可能になります。
 
  • 2019年12月6日 イスタンブールアップグレード：パフォーマンス最適化の実装提案： EIP152、EIP1108、EIP1344、EIP1844、EIP2028、EIP2200。

    • イーサリアム仮想マシンの特定の操作のガス代を最適化しました。

    • サービス拒否攻撃への耐性を向上させます。

    • 簡潔で非インタラクティブな知識証明とスケーラブルで透明性の高い知識証明に基づくレイヤー2ネットワーク拡張ソリューションがより良いパフォーマンスを発揮するようにします。

    • イーサリアムとZcashの相互運用を可能にします。

    • より創造的な機能を導入するための契約を許可します。
 
  • 2019年1月16日 コンスタンティノープルアップグレード：ダブルハードフォーク＆難易度爆弾の実装延期の実装提案：EIP145、EIP1014、EIP1052、EIP1234、EIP1283

    • プルーフ・オブ・ステークが実装されるまで、ブロックチェーンがロックされないようにします。

    • イーサリアム仮想マシンの特定操作のガス代を最適化しました。

    • まだ作成されていないアドレスとやりとりする機能を追加しました。
 
  • 2015～2017 ボーダーとホーム：
  • イーサリアムの第1段階と第2段階は、イーサリアムが初めて準システムレベルで開発者に展示された時期です。フロンティア開発者はゴールドディガーと呼ばれます。

  • ホームは、ゴールドディガーが自分の家を建てることを意味し、イーサリアムをより安定させ、より良いものにすることです。
 

すべてのアップグレードが収益をもたらすわけではない

選択バイアス

上海アップグレード、ロンドンのアップグレード、ベルリンのアップグレードは投資家にかなりの強気な期待感をもたらしたものの、コンスタンティノープルのアップグレードとイスタンブールのアップグレードは明らかな強気シグナルをもたらしませんでした。

市場に吸収されたニュース

イーサリアムのアップグレードのたびにイーサリアムチェーンに技術的なアップグレードがもたらされているが、市場は強気の情報を早期に吸収している可能性があり、アップグレード時に、暗号資産の価格変動は明白ではないかもしれません。

情報の非対称性

多くの場合、アップグレードニュースは、機関投資会社の内部従業員が最初にアクセスすることができます。個人投資家がそのようなニュースを知ることができる頃には、エントリーポイントを逃している可能性があります。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

分散型金融（DeFi）とは？

分散型金融（DeFi）とは？

2020年、DeFiが盛んになり始め、2021年にはDeFi Summerが市場に火をつけました。2022年には、ロックされた総額は2,194億7,000万ドルという歴史的な高水準に達しました。では、分散型金融とは一体どういうものなのでしょうか？1. 分散型金融（DeFi）とは何か？DeFiとは、Decentralized Financeの略で、スマートコントラクトを通じてブロックチェーンネットワ

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは、DEXと同様に、DeFiの重要な構成要素の一つです。2020年のDeFiサマーは、さまざまなDEX間の競争が繰り広げられたことで、流動性競争が引き起こされたのに対し、CompoundレンディングとDEXの統合は、エキサイティングなトレンドの序章と言えるでしょう。1. 分散型レンディングとは？伝統的な金融システムでは、ユーザーは銀行口座を持ち、本人確認を完了する必要があります

分散型取引所とは？

分散型取引所とは？

MEXC、Binance、Coinbaseなどの有名な取引所は中央集権型取引所（以下、CEX）のカテゴリーに入ります。一方で、一般的にDEXと呼ばれる分散型取引所も存在します。1. DEXとCEXの違い1.1 資産管理： CEXでは、ユーザーの資産は取引所が管理し、ユーザーは取引所のウォレットに資産を預けます。ユーザーは自分の資産を取引所に預け、取引所は資産を管理・保護します。一方DEXでは、ユー

イーサリアムとは？

イーサリアムとは？

イーサリアムとは、「ワールドコンピュータ（world's computer）」とも呼ばれる、オープンソースでグローバルに分散化されたコンピューティングインフラです。ここでは、スマートコントラクトと呼ばれるプログラムが実行されます。イーサリアムはブロックチェーンを使ってシステムの状態を同期・保存し、プログラム実行中に消費されるリソースを測定・割り当てるために、イーサ(ETH) という暗号資産を利用し

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得