トランプファミリーの暗号資産事業の実態に迫る

米国大統領選挙後、トランプファミリーが暗号資産の世界へ参入したことで、多方面から注目を浴びました。暗号資産の魅力と、常に話題を提供する彼らの特徴が融合した結果、革新的なDeFiプロジェクトから個人トークンの作成など、彼らの取り組みは暗号資産コミュニティ内で大きな関心と議論を引き起こしています。









TRUMPミームコインの立ち上げは、政治的著名人の影響力を活用して暗号資産市場に浸透するという、見事な戦略の一例と捉えられます。2025年1月18日、トランプ氏は自身の公式ソーシャルメディアアカウントでTRUMPミームコインの立ち上げを発表しました。政治的中立性を売りにしたこのミームコインの所有権の80%は、3年間にわたるロック解除スケジュールのもと、トランプ・オーガニゼーションの子会社であるCIC Digital LLCとFight Fight Fight LLCの間で分配されます。









*URLS-TRUMP_USDT* は、立ち上げからわずか24時間で、MEXCを含む複数の取引プラットフォームに上場し、トークンが現物市場で取引開始に至るまでの最短記録を更新しました。取引開始からわずか48時間で、時価総額は驚異的な$820億に達し、価格は最高値の$78を記録しました。









トークンの成功はソラナエコシステム全体に波及し、この市場サイクルにおいて*URLS-SOL_USDT*の価格を新高値まで押し上げ、ネットワーク全体の成長を後押ししました。









TRUMPミームコインの成功は、トランプ氏の高い知名度を最大限に活用するという意図的な戦略によるものです。この取り組みにより、トランプ・オーガニゼーションは短期間で多くの投資家の注目を集め、大きな経済的価値を生み出すことに成功しました。しかし、この成功はコンプライアンスや規制に関するより広範な議論も引き起こしています。トランプ氏が米国の大統領であることから、同氏の行動はより厳格な法的監視や監督を受ける可能性があり、政治と暗号資産の交わりに関する疑問が提起されています。









メラニア・トランプ氏は、MELANIAを通じて暗号資産市場に参入し、戦略的なタイミングの選択を示しました。また、TRUMPトークンとは異なる構造を持つ可能性も浮き彫りにしています。2025年1月20日、夫のトランプ氏によるTRUMPミームコインの成功を受けて、メラニア・トランプ大統領夫人は自身のソーシャルメディアを通じて*URLS-MELANIA_USDT*の立ち上げを発表しました。「メラニア公式ミームコイン（Official Melania Memecoin）」と命名し、関心のある購入者向けにリンクを提供しました。





*URLS-TRUMP_USDT* と同様にソラナブロックチェーン上に構築されたMELANIAトークンは、大統領夫人のブランド力とTRUMPの成功による勢いを最大限に活用しています。コミュニティの投機的な動きと市場の関心の高まりによって、このトークンの時価総額は$130億に達し、その価格は$10を上回る水準にまで上昇しました。









MELANIAの急速な立ち上げは、そのファンダメンタルズやトランプファミリーによる暗号資産事業がもたらす広範な影響について懸念を引き起こしました。TRUMPは2024年12月から開発が進められていましたが、MELANIAのウェブサイトは立ち上げのわずか1日前に登録され、フロントエンドのコードは未完成のままでした。これは、市場の勢いを利用するために急いで立ち上げられたことを示唆しています。





さらに、物議を醸しているロック解除のメカニズムも、MELANIAのトケノミクスに潜在的なリスクがあることを示唆しています。TRUMPがチームへの配分に対して3年間のロックアップ期間を採用しているのに対し、MELANIAはより加速的なアプローチを採用しています。具体的には、30日間の初期ロック後に、10%が解除され、その後13か月間にわたって線形分配が行われる仕組みです。この加速的なスケジュールと急速な立ち上げが相まって、トークンの長期的な持続可能性に対する新たな疑問が生じています。













トランプ氏が支持するDeFiプロジェクト、World Liberty Financial（WLFI）のパブリックセールは、不安定な滑り出しとなりましたが、最終的には成果を上げました。2024年10月15日に正式に立ち上げられたこのプロジェクトは、初期段階で苦戦を強いられ、10月16日午前9時から17日午前9時までの間の累計売上高はわずか$1,500にとどまりました。この低調なスタートにより、WLFIの実現可能性と長期的な展望に対する懸念が浮上しました。





しかし、当初の懐疑的な見方をよそに、WLFIのパフォーマンスは大幅に改善しました。2025年1月20日までに、20億WLFIトークンのパブリックセールが成功し、1トークンあたり$0.015の価格で終了し、総額$3億を調達しました。





WLFIチームは、市場の強い需要と投資家の関心の高まりを活かし、セール終了直後にトークン供給量の5%を追加で放出するという戦略的な動きを見せました。これは、プロジェクトの将来性への適応力と自信を示しています。









全体として、トランプ氏は暗号資産分野における革新者としての地位を戦略的に確立し、政治的な影響力と金融界での知名度を活用して、NFT、ミームコイン、DeFiプロジェクトWLFIなどの事業を立ち上げています。これらの取り組みは世界的な注目を集めただけでなく、市場ダイナミクスを再形成し、政治とブロックチェーン技術の融合に関する議論を巻き起こしています。しかし、彼の行動は、透明性、コンプライアンス、そして著名人がボラティリティの高い市場に深く関与することによる長期的なリスクについて、重大な懸念が提起されています。





暗号資産業界が発展するにつれ、トランプ氏の取り組みは、分散型エコシステムに従来の権力構造を統合する上で生じる機会と課題の両方を如実に示しています。このダイナミックな市場を牽引する投資家や市場参加者にとって、高い安全性と革新性、適応性を備えた取引プラットフォームの存在は極めて重要です。MEXCのようなプラットフォームは、次世代の暗号資産の革新において、ユーザーが成功を収めるために重要な役割を果たします。機会に満ちたこの時代で成功を収めることができるのは、その先にある複雑な道のりを乗り越える覚悟を持つ者だけです。







