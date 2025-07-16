米国大統領選挙後、トランプファミリーが暗号資産の世界へ参入したことで、多方面から注目を浴びました。暗号資産の魅力と、常に話題を提供する彼らの特徴が融合した結果、革新的なDeFiプロジェクトから個人トークンの作成など、彼らの取り組みは暗号資産コミュニティ内で大きな関心と議論を引き起こしています。　 TRUMPトークン：政治力を活用した市場優位性 TRUMPミームコインの立ち上げは、政治的著名人の影響米国大統領選挙後、トランプファミリーが暗号資産の世界へ参入したことで、多方面から注目を浴びました。暗号資産の魅力と、常に話題を提供する彼らの特徴が融合した結果、革新的なDeFiプロジェクトから個人トークンの作成など、彼らの取り組みは暗号資産コミュニティ内で大きな関心と議論を引き起こしています。　 TRUMPトークン：政治力を活用した市場優位性 TRUMPミームコインの立ち上げは、政治的著名人の影響
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/トランプファミリー...事業の実態に迫る

トランプファミリーの暗号資産事業の実態に迫る

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
DeFi
DEFI$0.001672-3.12%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.519+0.21%
FIGHT
FIGHT$0.0004711-4.30%
ソラナ
SOL$219.29-0.24%
Melania Meme
MELANIA$0.1742+1.63%

米国大統領選挙後、トランプファミリーが暗号資産の世界へ参入したことで、多方面から注目を浴びました。暗号資産の魅力と、常に話題を提供する彼らの特徴が融合した結果、革新的なDeFiプロジェクトから個人トークンの作成など、彼らの取り組みは暗号資産コミュニティ内で大きな関心と議論を引き起こしています。　

TRUMPトークン：政治力を活用した市場優位性


TRUMPミームコインの立ち上げは、政治的著名人の影響力を活用して暗号資産市場に浸透するという、見事な戦略の一例と捉えられます。2025年1月18日、トランプ氏は自身の公式ソーシャルメディアアカウントでTRUMPミームコインの立ち上げを発表しました。政治的中立性を売りにしたこのミームコインの所有権の80%は、3年間にわたるロック解除スケジュールのもと、トランプ・オーガニゼーションの子会社であるCIC Digital LLCとFight Fight Fight LLCの間で分配されます。



*URLS-TRUMP_USDT* は、立ち上げからわずか24時間で、MEXCを含む複数の取引プラットフォームに上場し、トークンが現物市場で取引開始に至るまでの最短記録を更新しました。取引開始からわずか48時間で、時価総額は驚異的な$820億に達し、価格は最高値の$78を記録しました。


トークンの成功はソラナエコシステム全体に波及し、この市場サイクルにおいて*URLS-SOL_USDT*の価格を新高値まで押し上げ、ネットワーク全体の成長を後押ししました。


TRUMPミームコインの成功は、トランプ氏の高い知名度を最大限に活用するという意図的な戦略によるものです。この取り組みにより、トランプ・オーガニゼーションは短期間で多くの投資家の注目を集め、大きな経済的価値を生み出すことに成功しました。しかし、この成功はコンプライアンスや規制に関するより広範な議論も引き起こしています。トランプ氏が米国の大統領であることから、同氏の行動はより厳格な法的監視や監督を受ける可能性があり、政治と暗号資産の交わりに関する疑問が提起されています。

メラニア・トランプ氏の参入：異なるリスクプロファイルに基づいた戦略的なタイミング


メラニア・トランプ氏は、MELANIAを通じて暗号資産市場に参入し、戦略的なタイミングの選択を示しました。また、TRUMPトークンとは異なる構造を持つ可能性も浮き彫りにしています。2025年1月20日、夫のトランプ氏によるTRUMPミームコインの成功を受けて、メラニア・トランプ大統領夫人は自身のソーシャルメディアを通じて*URLS-MELANIA_USDT*の立ち上げを発表しました。「メラニア公式ミームコイン（Official Melania Memecoin）」と命名し、関心のある購入者向けにリンクを提供しました。

*URLS-TRUMP_USDT* と同様にソラナブロックチェーン上に構築されたMELANIAトークンは、大統領夫人のブランド力とTRUMPの成功による勢いを最大限に活用しています。コミュニティの投機的な動きと市場の関心の高まりによって、このトークンの時価総額は$130億に達し、その価格は$10を上回る水準にまで上昇しました。


MELANIAの急速な立ち上げは、そのファンダメンタルズやトランプファミリーによる暗号資産事業がもたらす広範な影響について懸念を引き起こしました。TRUMPは2024年12月から開発が進められていましたが、MELANIAのウェブサイトは立ち上げのわずか1日前に登録され、フロントエンドのコードは未完成のままでした。これは、市場の勢いを利用するために急いで立ち上げられたことを示唆しています。

さらに、物議を醸しているロック解除のメカニズムも、MELANIAのトケノミクスに潜在的なリスクがあることを示唆しています。TRUMPがチームへの配分に対して3年間のロックアップ期間を採用しているのに対し、MELANIAはより加速的なアプローチを採用しています。具体的には、30日間の初期ロック後に、10%が解除され、その後13か月間にわたって線形分配が行われる仕組みです。この加速的なスケジュールと急速な立ち上げが相まって、トークンの長期的な持続可能性に対する新たな疑問が生じています。


WLFI：トランプ氏のDeFi分野への戦略的拡大


トランプ氏が支持するDeFiプロジェクト、World Liberty Financial（WLFI）のパブリックセールは、不安定な滑り出しとなりましたが、最終的には成果を上げました。2024年10月15日に正式に立ち上げられたこのプロジェクトは、初期段階で苦戦を強いられ、10月16日午前9時から17日午前9時までの間の累計売上高はわずか$1,500にとどまりました。この低調なスタートにより、WLFIの実現可能性と長期的な展望に対する懸念が浮上しました。

しかし、当初の懐疑的な見方をよそに、WLFIのパフォーマンスは大幅に改善しました。2025年1月20日までに、20億WLFIトークンのパブリックセールが成功し、1トークンあたり$0.015の価格で終了し、総額$3億を調達しました。

WLFIチームは、市場の強い需要と投資家の関心の高まりを活かし、セール終了直後にトークン供給量の5%を追加で放出するという戦略的な動きを見せました。これは、プロジェクトの将来性への適応力と自信を示しています。

MEXC、Meme+取引ゾーンの立ち上げにより新たなトレンドを牽引


全体として、トランプ氏は暗号資産分野における革新者としての地位を戦略的に確立し、政治的な影響力と金融界での知名度を活用して、NFT、ミームコイン、DeFiプロジェクトWLFIなどの事業を立ち上げています。これらの取り組みは世界的な注目を集めただけでなく、市場ダイナミクスを再形成し、政治とブロックチェーン技術の融合に関する議論を巻き起こしています。しかし、彼の行動は、透明性、コンプライアンス、そして著名人がボラティリティの高い市場に深く関与することによる長期的なリスクについて、重大な懸念が提起されています。

暗号資産業界が発展するにつれ、トランプ氏の取り組みは、分散型エコシステムに従来の権力構造を統合する上で生じる機会と課題の両方を如実に示しています。このダイナミックな市場を牽引する投資家や市場参加者にとって、高い安全性と革新性、適応性を備えた取引プラットフォームの存在は極めて重要です。MEXCのようなプラットフォームは、次世代の暗号資産の革新において、ユーザーが成功を収めるために重要な役割を果たします。機会に満ちたこの時代で成功を収めることができるのは、その先にある複雑な道のりを乗り越える覚悟を持つ者だけです。

MEXCは、この革新の最前線に立ち、ユーザー様にシームレスで安全かつ効率的な取引体験を提供することに尽力しています。市場の需要の高まりに応え、MEXCはMeme+取引ゾーンを立ち上げ、ミームコインへの関心の高まりに対応するためのサービスを拡大しました。ビットコインのような実績のある暗号資産に重点を置く長期投資家であれ、短期的な機会を求める投機的なトレーダーであれ、MEXCは迅速な上場、低手数料、そして高品質な専門サービスにより、競争優位性を提供します。ぜひMEXCに参加し、急速に変化する暗号資産の世界でともに未来へと進んでいきましょう。MEXCは、取引の成功を最も重視しているプラットフォームです。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得