ミームコイン市場のゲームチェンジャー

2024年8月、ビットコインとイーサリアム市場において大幅な反発があった後、市場全体が比較的落ち着きを取り戻しました。





市場が新たな活気を必要としていた矢先、TRONがダークホースのように現れ、ミームコイン分野に強力な追い風を吹かせ、市場の熱気を再燃させました。ミームコインは再び注目の的となり、特にTRONを基にしたSUNDOGは、わずか数日で価格が1,000倍に高騰し、広く注目を集めました。





MEXCは、ユーザーが投資機会を逃さないよう、SUNDOGを上場し、業界最安値の取引手数料を提供しています！









SunPumpとは？

8月13日、TRONブロックチェーン上のDeFiプラットフォームとして知られるSUN.ioが、SunPumpのベータ版を立ち上げました。SunPumpはTRON初のミームコインのフェアローンチ（公平な立ち上げ）プラットフォームで、ミームコイン発行のための分散型、透明性、公平性の高いメカニズムを提供します。その革新性は、スマートコントラクトとオンチェーン認証を利用し、すべてのユーザーが等しく初期段階の投資に参加できるようにするフェアローンチメカニズムにあります。









SunPumpの主な特徴

ワンクリックでのトークン作成：ユーザーは、トークン名、シンボルを入力し、画像をアップロードして、少額の手数料を支払うだけで、素早く独自のミームコインを作成することができます。

ボンディングカーブメカニズム：当プラットフォームでは、トークンの供給量に応じて価格を動的に調整するボンディングカーブ価格モデルを採用し、公平で透明性の高い価格設定を実現しています。

即時の市場アクセス：新しく作成されたトークンは即座にSunPumpプラットフォームに上場され、シームレスな売買が可能になります。

流動性の注入とトークンのバーン：トークンの市場価値が一定の条件に達すると、SunPumpはSunSwapに流動性を注入し、トークンをバーンして市場循環を調整します。

取引の透明性：SunPumpでの取引はすべて公開されており、ユーザーは取引履歴やアクティビティを確認することができます。





8月16日、SunPumpは歴史的な瞬間を迎えました。SUNDOGの立ち上げにより、その時価総額は瞬く間に4,000万ドルを超えました。そして8月19日までに、SUNDOGの時価総額は1億ドルを突破しました。一方、SunPumpプラットフォーム上でのミームコインブームは拡大を続け、7,000を超えるさまざまなミームコインプロジェクトが登場し、合計250万枚のTRXの収益を生み出しました。









SunPumpは、ソラナエコシステム内のプラットフォームであるPump.funを直接ターゲットにしています。





2024年2月の立ち上げ以来、Pump.funは驚くべき勢いで市場を席巻しました。3月中旬までには、そのユーザーベースとアクティビティは急上昇し、わずか6ヶ月の間に、イーサリアムの日次収益を何度も上回るという驚くべき偉業を達成しました。





Pump.funが軌道に乗ると思われた頃、SunPumpは静かに勢いを増していました。Justin Sun氏が個人的に立ち上げたSunPumpは、その立ち上げ以来、止まることのない成長を遂げ、暗号資産分野において急速にその影響力を広げています。





立ち上げ当日、Justin Sun氏はSunPumpが生み出したミームコインの熱狂を積極的に宣伝し、ガス代補助イベントを開催しました。彼は「黒神話：悟空」ビデオゲームの発売を利用し、ゲームや悟空をテーマにしたプロフィール画像を提供することでSunPumpを大々的に宣伝することに成功し、さまざまな悟空コンセプトトークンの人気を高めました。特に、SunPumpで発行されたミームコインのSUNDOGは、公開と同時に市場を熱狂させ、その価格が1000倍に高騰し、業界の注目の的となりました。





SunPumpとPump.funの対決は、今やソラナエコシステムとより広範な暗号資産市場において主要な焦点となっています。両者の対立は、技術力および運営上の強みが試されるだけでなく、ミームコイン市場の将来的な展望と発展動向にも大きな影響を与えることが予想されます。





SUNDOGに続き、Fofar、SUNCAT、SUNWUKONGなど、SunPumpでは他にも優れたパフォーマンスを示すミームコインが登場しています。これらのトークンは瞬く間に業界で強い存在感を示すようになりました。MEXCはSUNCAT、SUNWUKONG、その他のトークンを上場しており、ユーザーのコストを削減するため、プラットフォームは業界最安値の取引手数料と出金手数料を提供しています。





Fofar



Fofarは単なるキャラクターではありません。イノベーションの象徴であり、創造性、ブロックチェーン技術、そして切れない友情の絆を讃えています。



SUNCAT



SUNCATもSunPumpで人気のミームプロジェクトで、時価総額は1,000万ドルを超えています。独自のコミュニティガバナンスメカニズムと革新的な機能で広く認知されています。



SUNWUKONG



SUNWUKONGはSunPumpのもう一つの注目プロジェクトです。その独特な文化的背景と豊富な応用シナリオは、多くのユーザーの注目を集め、参加を促しています。







SUN.ioの副産物として、SunPumpの成功の重要な要因の1つは、TRONによる強力なエコシステムサポートです。





プロトコル収益で上位に君臨するTRONは、目覚ましいパフォーマンスを示しています。Messariのデータによると、TRONのオンチェーンアクティビティ（トランザクション、アクティブアドレス、新規アドレスなど）は第2四半期も継続的に増加しており、1日の平均トランザクション件数は480万件から630万件へと前四半期比で29%増加しました。6月は2億260万件超と、2024年で最もトランザクション件数が多い月となりました。さらに、1日の平均アクティブアドレスは150万件から200万件へと31％も増加しました。









TRONの堅牢な開発は、SunPumpの爆発的な成長において最高の基盤を提供しました。TRONは、SunPumpの立ち上げ時にガス代を最大99%削減するなどの取り組みを通じてエコシステムをサポートしました。現在、TRONネットワーク上のSunPumpのトランザクション手数料は、トランザクションあたりわずか0.76TRXで、トランザクションあたりの平均コストは0.118ドルです。





TRONの創設者であるJustin Sun氏もまた、SunPumpの躍進に多大なエネルギーを注いできました。彼は強力な「トラフィックエンジン」として、ソーシャルメディア、Xスペース、コミュニティチャンネルを通じてSunPumpとTRONを精力的に宣伝し、ミーム関連の議論にも自ら積極的に参加しています。同時に、ユーザーからのフィードバックに耳を傾け、SunPumpチームにプラットフォームの強化を促しています。Sun氏のリーダーシップの下、SunPumpはバイラルで、市場性のあるミームプロジェクトを生み出す可能性が高まり、業界の大きな注目を集めています。





しかし、ミームコインの台頭にはしばしば賛否両論がつきまといます。その極端な価格変動と本質的価値がないように感じられることから、一時的なトレンドや市場バブルとみなす向きもあります。また、ミームコインが正常な市場秩序を乱すと主張する批評家もいます。しかし、この無視できない力は多くの投資家の注目を集め続けています。





ミーム文化が繁栄し続ける中、MEXCはその鋭い市場洞察力を発揮し続けるとともに、人気トークンを迅速に上場し、ユーザーが最新かつ最も注目される投資機会を確実につかむことができるように努めています。同時に、プラットフォームは業界において競争力のある現物取引手数料を提供し、ユーザーのコスト削減をサポートし、取引体験を向上させることに尽力しています。





免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。