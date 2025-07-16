MEXC Airdrop+イベント完全ガイド

















Airdrop+イベントには、入金、現物取引、先物取引、招待などのイベントが含まれます。これらのタスクを完了することで、ユーザー様は参加レベルに応じた報酬を獲得することができ、経験豊富なトレーダーから初心者まで参加しやすくなっています。













新規ユーザー様は、特定のトークンをMEXCアカウントに入金することで、取引を開始することができます。入金額が多いほど、獲得できる報酬も高くなり、積極的に取引を行わなくても、残高を増やしたい方に最適です。





ユーザー様はイベント期間中に指定された先物取引を行うことで追加報酬を獲得することができます。このイベントでは最低取引高を満たす必要があり、取引高に応じてトップトレーダーには追加報酬が配布されます。これは、アクティブなトレーダーにとって、より多くの利益を得る絶好のチャンスです。





ユーザー様は、友達をAirdrop+イベントに招待することができます。新規ユーザー様が登録し、要件を満たした取引を完了するごとに、招待者は招待報酬を受け取れます。これは、幅広いネットワークを持つユーザー様にとって、魅力的な報酬を得る絶好のチャンスです。





一部のAirdrop+イベントでは、ユーザー様がソーシャルメディアやX（旧Twitter）などのプラットフォームでイベントやトークン関連情報を共有する投稿を推奨しています。質の高い、またはクリエイティブなコンテンツを投稿すると、追加報酬を獲得することができます。









MEXCのAirdrop+イベントに参加すると、以下のようなメリットがあります：

多様な収益機会： 入金、取引やソーシャルメディアでの共有から招待まで、Airdrop+イベントは、すべてのユーザー様に様々な報酬獲得機会を提供します。

簡単な参加： Airdrop+は簡単に参加できるため、あらゆる経験レベルのユーザー様にご参加いただけます。

新規プロジェクトへの早期アクセス： イベントに参加することで、新しいプロジェクトをいち早く体験し、今後の成長に伴うその恩恵を受けることができます。

コミュニティの構築：他のユーザー様と交流し、より強固で結びつきの強いMEXCコミュニティの構築をお手伝いします。









ログインまたは登録： MEXCアカウントにログインまたは新規登録します。

イベントに参加する： 入金、取引、招待などのイベントに参加します。

要件を満たす：報酬を得るために、各イベントに必要な要件を満たします。









MEXCのAirdrop+イベントは、プラットフォーム上で新しいエキサイティングなプロジェクトを探索しながら報酬を獲得できる絶好のチャンスです。経験豊富なトレーダーでも、新規ユーザー様でも、さまざまな方法で参加し、報酬を獲得し、MEXCコミュニティ内のつながりを強化することができます。



