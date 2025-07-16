MX保有で、現物取引手数料が50％オフに





現物取引手数料とは、現物市場で暗号資産を売買する際に発生する費用のことで、取引プラットフォームによって異なります。各プラットフォームの現物取引手数料を比較し、比較的低い手数料のプラットフォームを選択することで、取引コストを削減することができます。













MEXCプラットフォームの現物取引手数料率は、メイカー0%、テイカー0.05%です。





MEXCでは、現在以下の人気の取引ペアの取引手数料を０%に設定しています：XRP/USDT、XRP/USDC。









MX保有者は現物アカウントに500MX以上を連続で1日間保有し続けると、現物取引手数料が50%割引になります。





アカウント内のMXの数量は、プラットフォームのスナップショットに基づいて決定されます。毎日ランダムな時間に3つのスナップショットが撮影され、これらのスナップショットの中で最も少ない数量が、当日の条件を満たすかどうかの判断に使用されます。数量と日数の条件が満たされると、翌日の00:00（UTC+8）から自動的に割引が適用されます。データ統計に遅れが生じる場合があります。













現物取引を行う前にMX控除機能を有効にすると、20％の割引を享受することができます。取引手数料の支払いにあたってMXの残高が不足している場合、システムは自動的にプラットフォームのデフォルトの手数料率を適用します。





MEXCの公式ウェブサイトのホームページの下部にある[手数料]をクリックして、取引手数料率のページに入ります。そのページで、[最大 ‎50% の取引手数料割引を享受]をクリックし、[取引手数料 20% 割引]の隣にある、[今すぐ有効にする]をクリックして設定します。









取引手数料割引のMX保有条件を満たし、MX控除機能も有効にしている場合、プラットフォームは割引率の高い方を適用しますのでご注意ください。つまり、MX保有による割引が適用されます。MX保有による割引は、MX控除による割引と併用することはできません。





MXの保有条件を満たしていない場合でも、MX控除機能を有効にしていれば、システムが現物取引手数料を計算する際に、MX控除に関連する割引を適用してくれます。









前述の条件下における現物取引手数料率をまとめると以下の通りになります：







デフォルトの 手数料率 MX控除による 手数料率 MX保有による 手数料割引率 メイカー（Maker） 0% 0% 0% テイカー（Taker） 0.05% 0.04% 0.025%







