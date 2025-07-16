2025年に向けて - スケーラビリティとプライバシーが切り拓くWeb3の新時代

最近、Equilibriumは年次レポートを発表し、2025年のブロックチェーン業界における主要な発展を深く分析するとともに、20の具体的な予測を提示しました。この予測には、インフラのスケーラビリティ向上、プライバシー保護の革新、ユーザー体験の改善、そしてクロスチェーン連携の強化が含まれています。これにより、未来のWeb3業界の成長戦略が明確に描き出されています。ブロックチェーン技術とWeb3エコシステムの成熟が進む中、2025年には革命的な変化が訪れると予想されています。効率性、プライバシー、インターオペラビリティに優れた基盤を支えに、デジタル経済と社会の変革がさらに加速するでしょう。以下は、Equilibriumが発表した20の核心的な予測であり、未来のWeb3エコシステムの主要な発展動向とその全貌を明らかにしています。









1.1 イーサリアムのスケーラビリティソリューションが2,000種類を突破

現在、イーサリアムエコシステムのスケーラビリティソリューションは、レイヤー2（以下、L2）やレイヤー3（以下、L3）など、多様な解決策を含んでいます。2025年までに、市場には2,000を超えるスケーラビリティソリューションが登場すると予測されており、これらは分散型金融、決済、ゲーム、さらには企業向けのL2ソリューションなど多岐にわたる用途に対応します。これらのソリューションは、伝統的な企業のブロックチェーン分野への進出を後押しするとともに、イーサリアムネットワークの処理能力と普及を大幅に向上させるでしょう。





1.2 イーサリアムのスケーラビリティ性能が200倍向上

L2やL3技術の継続的な進化により、イーサリアムのスケーラビリティ性能は200倍の向上が見込まれています。これにより、Rollupベースのスケーリングソリューションがイーサリアムのメインチェーンにおける混雑を緩和し、より多くのアプリケーションがイーサリアム上で実現されることが期待されます。





1.3 ソラナの処理能力が5,000 TPSを突破（投票以外の通常のトランザクション）

ソラナは、その高いスループットと低遅延の特徴から、ブロックチェーン分野で注目を集めています。最近では、ソラナ上のトランザクションの処理能力（投票以外の通常のトランザクション）は平均で毎秒700～800件、ピーク時には3,500件に達しています。2025年までに、ソラナ上のトランザクションの処理能力は毎秒5,000件（TPS）を突破すると予想されており、現在の水準から6～7倍の向上を遂げ、高効率なパブリックチェーンとしての地位をさらに強固なものにするでしょう。









1.4 L2/L3データの80%以上が代替DAレイヤーに保存される

データ可用性レイヤー（DA）の革新が進む中、2025年までにL2/L3データの80%以上がCelestiaやEigenDAなどの代替DAレイヤーに保存されると予測されています。これによりイーサリアムメインチェーンの負担が軽減され、ネットワークのスケーラビリティと効率性が向上します。





1.5 ZKスケーリングソリューションがOptimisticソリューションを上回る

ゼロ知識証明の技術の成熟に伴い、2025年までにZKスケーリングソリューション（例：Starknet、ZKSync）が主流となり、Optimisticスケーリングソリューションを上回ると見込まれています。ZK技術はトランザクション処理速度を向上させるだけでなく、より低遅延で高いセキュリティを提供します。





1.6 イーサリアムのガスリミットが倍増し6,000万Gasに

イーサリアムのスケーリングソリューションが段階的に導入されることで、2025年までにイーサリアムのブロックガスリミットが6,000万Gasに引き上げられる見込みです。これにより、イーサリアムネットワークはさらに多くのトランザクションやデータを処理できるようになります。





1.7 各イーサリアムブロックがZK証明を採用

2025年には、ゼロ知識証明がイーサリアムブロックの標準ツールとなる見込みです。ゼロ知識証明を利用することで、軽量クライアントは効率的にブロックの正確性を検証でき、検証コストと遅延を削減し、ネットワーク全体の性能を向上させることができます。





1.8 汎用型zkVMが30秒以内でイーサリアムメインネットのブロックを証明

ゼロ知識仮想マシン（zkVM）技術はイーサリアムのスケーリングにおける重要な要素となるでしょう。2025年までに、zkVMはイーサリアムメインネットのブロックを30秒以内に証明する能力を持つようになり、トランザクションの検証と情報の伝達を加速させます。





1.9 クロスブロックチェーンにおけるZK証明の90%以上が分散型方式で生成

分散型ネットワークの発展により、2025年までにクロスチェーンZK証明の90%以上が分散型方式で生成されると予測されています。これにより、ブロックチェーンの透明性とセキュリティが向上し、単一障害点のリスクが低減します。









2.1 プライバシーブロックチェーンアプリが技術革新の転機を迎える

2025年、プライバシー保護はブロックチェーン技術の重要な構成要素となるでしょう。プライバシー保護に対する需要の増加に伴い、プライバシーブロックチェーンアプリは、AI技術の爆発的な成長期に匹敵するほどの急速な進化を遂げ、ユーザーにより強力なプライバシー保護とデータセキュリティを提供する見込みです。





2.2 Zamaが提供するマルチパーティ計算（MPC）対応の復号ライブラリが、業界の事実上の標準となる可能性

Zamaが提供するマルチパーティ計算（MPC）対応の復号ライブラリは、業界の事実上の標準となる可能性があります。これにより、プライバシー保護技術が大きく進展し、ブロックチェーン上でデータの処理や検証がプライバシーを確保した形で可能になるでしょう。





2.3 Nymの分散型VPNネットワークがTORネットワークの10%に達する

Nymプロジェクトの分散型VPNネットワークは、ブロックチェーン分野におけるプライバシー技術の重要な一翼を担う存在となるでしょう。2025年までに、Nymの分散型VPNユーザー数はTORネットワークの10%に達し、世界中のインターネットユーザーにより高いプライバシー保護を提供する見込みです。





2.4 1つ以上の主要なRollupがプライバシー計算を統合

2025年、プライバシー計算はRollupネットワークの重要な機能の1つになると予想されます。OptimismやArbitrumなど、1つ以上の主要なRollupがプライバシー計算機能を統合し、より高度なプライバシー要件に対応したブロックチェーンアプリを支える基盤となるでしょう。





2.5 3社以上の新興企業がプログラムの難読化（IO）技術の開発を加速

現在、SoraやGauss Labsなど少数のチームがプログラムの難読化（IO）技術の実装を進めています。この技術の持つ潜在力を考慮すると、2025年にはさらに注目を集め、3社以上の新興企業がリスク資金を調達して開発を加速し、実用化を進めると予想されます。





2.6 メモリプールの暗号化の採用率は引き続き低迷

メモリプールの暗号化技術は、フロントランニングやサンドイッチ攻撃といった有害なMEV攻撃を軽減する可能性がありますが、統合の難しさや市場需要の制約から、2025年でも採用率は10%未満にとどまると予測されています。









3.1 1つ以上の既存ネットワークがPoWまたはBFTからDAGコンセンサスに移行

有向非巡回グラフ（DAG）を基盤とするコンセンサスメカニズムは、データの伝送とトランザクションの順序決定（コンセンサスレイヤー）を分離することで、分散システムに適した解決策を提供します。DAGのデータ構造は、全てのノードが最終的に同じDAGを共有することで、順序の確定性を保証します。2025年までにDAGコンセンサスメカニズムがブロックチェーンネットワークでより広く採用され、少なくとも1つの既存ネットワーク（例：AptosやSuiなど）がPoW（プルーフ・オブ・ワーク）またはBFT（ビザンチンフォールトトレランス）からDAGコンセンサスへ移行し、ネットワーク性能を大幅に向上させると期待されています。





3.2 QUICトランスポートレイヤーがTLS以外のセキュリティコンポーネントに対応

革新的なトランスポートプロトコルであるQUICは、2025年までにさらなる発展を遂げ、TLS以外のセキュリティコンポーネントへの対応を拡大すると予想されます。この変化により、ブロックチェーンネットワークのデータ伝送効率とセキュリティが向上し、分散型アプリケーション（dApp）における信頼性が強化されるでしょう。HTTPへの依存を大幅に軽減することで、QUICの採用はブロックチェーン分野でさらに広がると期待されています。現在、ソラナ、Internet Computer、SuiなどのブロックチェーンネットワークがQUICプロトコルを採用しており、P2Pネットワークにおける普及を加速しています。









4.1 1つ以上のソラナアプリがRollup/ネットワークスケーリング方式で稼働

ソラナのコアチームはL1の改良に注力していますが、業界ではソラナネットワークがモジュール化に向けて進化している兆候が見られます。従来のL2スケーリングソリューションとは異なり、ソラナのスケーリングアプローチは、開発者とユーザーに革新的な体験を提供することを重視し、低遅延とカスタマイズ可能なブロック空間を実現します。特に、隔離環境で動作し、共有状態への依存度が低いアプリケーション（例：ゲームや一部のDeFiプロジェクト）に適しています。2025年までに、1つ以上のソラナアプリがRollup/ネットワークのスケーリングソリューションを通じてリリースされると予想されます。このアプリは、元のL1と同等のユーザー体験を提供し、拡張ネットワークへの移行をユーザーがほとんど意識しない仕組みとなるでしょう。また、Magic BlockやBulletなどの技術により、より効率的な操作が可能となる見込みです。





4.2 25%以上のオンチェーントランザクションがチェーン抽象化技術によって生成

チェーン抽象化技術は、2025年のブロックチェーンアプリケーションにおける重要な要素になると予想されています。25%以上のオンチェーントランザクションがチェーン抽象化技術によって処理される見込みです。この技術により、ユーザーは基盤となるブロックチェーンの仕組みを意識せずに利用できるようになり、ブロックチェーンアプリケーションの利便性と汎用性が大幅に向上します。





4.3 ほとんどの新しいRollupがネイティブなインターオペラビリティを備えたZK技術スタック上で展開

ZK技術は、ブロックチェーンのクロスチェーン連携における中心的な存在となるでしょう。2025年までに、新たに展開されるRollupの大半が、ネイティブなインターオペラビリティを備えたZK技術スタックを基盤に構築されると予測されています。これにより、異なるブロックチェーン間でデータや価値がシームレスに流通し、インターオペラビリティが一層強化される見通しです。











