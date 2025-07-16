2020年にDogecoin (DOGE)が急騰して以来、ミームコインは爆発的な人気を博し、暗号資産分野は重要な文化現象と金融勢力となりました。特に2024年においては、たくさんの人気ミームコインの奮闘のおかげで、ミームコイン市場は急成長を遂げており、暗号資産分野において無視できない一大勢力となりました。 2024年12月は多くのエキサイティングで収益性の高い銘柄が市場に登場しています。2025年2020年にDogecoin (DOGE)が急騰して以来、ミームコインは爆発的な人気を博し、暗号資産分野は重要な文化現象と金融勢力となりました。特に2024年においては、たくさんの人気ミームコインの奮闘のおかげで、ミームコイン市場は急成長を遂げており、暗号資産分野において無視できない一大勢力となりました。 2024年12月は多くのエキサイティングで収益性の高い銘柄が市場に登場しています。2025年
2024年のミームコインブーム：12月の注目ミームコイン

2020年にDogecoin (DOGE)が急騰して以来、ミームコインは爆発的な人気を博し、暗号資産分野は重要な文化現象と金融勢力となりました。特に2024年においては、たくさんの人気ミームコインの奮闘のおかげで、ミームコイン市場は急成長を遂げており、暗号資産分野において無視できない一大勢力となりました。

2024年12月は多くのエキサイティングで収益性の高い銘柄が市場に登場しています。2025年に向けて、今月の注目のトークンを見てみましょう：

Dogecoin (DOGE)


ミームコインのパイオニアの一つであるDogecoin (DOGE)は、そのユニークな魅力と情熱的なコミュニティで常に暗号資産業界を魅了し続けています。2024年12月のミームコインブームでは、*URLS-DOGE_USDT*の価格は大幅に上昇したわけではありませんが、安定した価格と取引高で市場を支配し続けています。DOGEの成功はその技術だけでなく、その活気あるコミュニティと永続的な文化的影響力により支えられ、ミームコイン界の強大な存在であり続けています。

Pepe (PEPE)


Pepe the Frogは、アメリカの漫画家マット・フューリー（Matt Furie）氏によって2005年に創作された、広く知られるインターネットミームです。Pepeは緑色の人型のカエルで、もともとは漫画に登場する複数のキャラクターの一人でしたが、すぐに目を引くインターネットのアイコンへと発展しました。2023年4月中旬、Pepeにインスパイアされた暗号資産「$PEPE」が正式に登場しました。

PEPEは、注目を浴びやすいミームコインです。イーロン・マスク氏がPepe関連のミーム画像をいくつか投稿したことで、*URLS-PEPE_USDT*は2024年12月に急上昇しました。その結果、時価総額は短期間で$113億を突破し、過去最高値を記録しました。この一件は、マスク氏の影響力を再度知らしめただけでなく、ミームコインとソーシャルメディア上の有名人との密接な関係を改めて証明しました。

Apple Dog (APPLE)


TikTok発のApple Dogはリンゴへの愛でインターネットを席巻しました。数百万人を魅了したこのバズ動画は、12月8日までにTikTok上で1億7000万回以上再生されました。*URLS-APPLE_USDT*トークンの爆発的な上昇は12月4日に始まりました。初期の市場反応は控えめでしたが、価格はすぐに急騰し、$0.7185という素晴らしい高値に達した後、わずかな調整を経験しました。有名な投資家マーク・アンドリーセン（Marc Andreessen）氏がX（旧Twitter）に、この犬を「いい子」と呼んで投稿したことで、話題はさらに大きくなり、APPLEトークンの勢いはさらに加速しました。

APPLEトークンの成功はDOGEコイン文化の後押しのみだけでなく、AI、TikTokでの人気、クリスマスマーケティングも関係しています。これらの複合的な要素により、強力なコミュニティを形成し、ミームコイン市場で傑出した存在となりました。

Fartcoin (FARTCOIN)


FartcoinはTerminal of TruthsのAIモデルで生まれ、マスク氏が対談の中でおならの音が好きだと話したこととテスラのおならサウンド機能にユーモラスに言及したことからインスパイアを得て誕生しました。これがFartcoinに火をつけ、10/18に正式に上場されてから、瞬く間に市場の注目を集めました。

12月13日、a16zの創設者であるマーク・アンドリーセン（Marc Andreessen）氏が、FartcoinについてXで投稿し、250万回の閲覧数を記録した後、その日のうちに、ソラナデイリーがAIミームコインのトップ5について投稿し、Fartcoinが1位にランクインしたことで、この推薦文はあっという間に52万5000回の閲覧数を獲得しました。

この投稿が引き金となり、*URLS-FARTCOIN_USDT*の時価総額は10%急上昇し、$8億に迫り、その後も少しずつ上り続けました。12月8日から18日にかけて、Fartcoinの価値は急騰し、最終的に時価総額は$10億を超え、AIミームコインの紛れもない王者としての地位を確固たるものにしました。

Baby Doge Coin (BABYDOGE)


DOGEのスピンオフであるBaby Doge Coinは、DOGEの子供を自称しています。イーロン・マスク氏が犬をモチーフにした遊び心のある画像を投稿した後、価格が急上昇しました。これにより、*URLS-BABYDOGE_USDT*は1日で90%も価格が急騰し、ミームコインの価格に対するマスク氏の投稿の継続的な影響力を改めて示しました。


Brett (BRETT)


Matt Furie氏の『ボーイズクラブ（Boy's Club）』という漫画のキャラクターであるBrettは、ミームキャラクターであるPepe the Frogと同じ世界の一員であり、Pepeの親友として知られています。Brettは、漫画でのその自由奔放なイメージとゲームへの情熱で多くのファンを獲得しています。

12月上旬、*URLS-BRETT_USDT*の価格は劇的に上昇し、$0.2342を突破、時価総額は$25億に達しました。現在、市場の変動は多少経験したものの、Brettの時価総額は約$13億で安定しており、Baseネットワークのミームエコシステムでトップの座を維持しています。

Griffain (GRIFFAIN)


Griffainはソラナエコシステムに焦点を当てたミームコインプロジェクトで、DeFiの金融領域とソーシャル分野の両方で主要プレーヤーになることを目指しています。このプロジェクトはソラナブロックチェーンとの深い統合に専念しており、投資家により多くの選択肢と機会を提供しています。さらに、Griffainはコミュニティ構築に積極的に関与し、投資家や熱狂的なファンとの緊密なつながりやイベントを形成しています。

*URLS-GRIFFAIN_USDT*の上場以来、その時価総額は急上昇し、現在では$3億を超え、過去最高値を継続的に更新しています。この爆発的な成長は、Griffainに対する市場の高い評価を反映したものであり、ブロックチェーン分野におけるAI技術の大きな可能性を示すものです。

まとめと取引ガイド


ミームコインは急成長することで知られており、上場早期ほど高いリターンを得られる可能性があります。MEXCは迅速な上場で知られており、早期に参入し、市場機会をつかむチャンスをユーザー様に提供します。これらのトークンは、文化、テクノロジー、コミュニティの交差する中で成長し、エキサイティングな可能性を提供しますが、慎重な判断が求められます。

信頼できるグローバルな取引所として、MEXCは効率的な取引オプションを提供しており、ミームコインの機会を活かしたい人にとっては信頼できるプラットフォームとなっています。

MEXCアプリでDOGE/USDTを取引する方法：

ステップ1：MEXCアプリにログインし、[取引]をタップします。ステップ2：[現物取引]を選択し、取引ペアをタップし、[DOGE/USDT] を検索します。ステップ3：[DOGE を購入] をタップします。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

