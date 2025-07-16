2024年のミームコインブーム：12月の注目ミームコイン

2020年にDogecoin (DOGE)が急騰して以来、ミームコインは爆発的な人気を博し、暗号資産分野は重要な文化現象と金融勢力となりました。特に2024年においては、たくさんの人気ミームコインの奮闘のおかげで、ミームコイン市場は急成長を遂げており、暗号資産分野において無視できない一大勢力となりました。





2024年12月は多くのエキサイティングで収益性の高い銘柄が市場に登場しています。2025年に向けて、今月の注目のトークンを見てみましょう：









ミームコインのパイオニアの一つであるDogecoin (DOGE)は、そのユニークな魅力と情熱的なコミュニティで常に暗号資産業界を魅了し続けています。2024年12月のミームコインブームでは、*URLS-DOGE_USDT*の価格は大幅に上昇したわけではありませんが、安定した価格と取引高で市場を支配し続けています。DOGEの成功はその技術だけでなく、その活気あるコミュニティと永続的な文化的影響力により支えられ、ミームコイン界の強大な存在であり続けています。









Pepe the Frogは、アメリカの漫画家マット・フューリー（Matt Furie）氏によって2005年に創作された、広く知られるインターネットミームです。Pepeは緑色の人型のカエルで、もともとは漫画に登場する複数のキャラクターの一人でしたが、すぐに目を引くインターネットのアイコンへと発展しました。2023年4月中旬、Pepeにインスパイアされた暗号資産「$PEPE」が正式に登場しました。





PEPEは、注目を浴びやすいミームコインです。イーロン・マスク氏がPepe関連のミーム画像をいくつか投稿したことで、*URLS-PEPE_USDT*は2024年12月に急上昇しました。その結果、時価総額は短期間で$113億を突破し、過去最高値を記録しました。この一件は、マスク氏の影響力を再度知らしめただけでなく、ミームコインとソーシャルメディア上の有名人との密接な関係を改めて証明しました。









TikTok発のApple Dogはリンゴへの愛でインターネットを席巻しました。数百万人を魅了したこのバズ動画は、12月8日までにTikTok上で1億7000万回以上再生されました。*URLS-APPLE_USDT*トークンの爆発的な上昇は12月4日に始まりました。初期の市場反応は控えめでしたが、価格はすぐに急騰し、$0.7185という素晴らしい高値に達した後、わずかな調整を経験しました。有名な投資家マーク・アンドリーセン（Marc Andreessen）氏がX（旧Twitter）に、この犬を「いい子」と呼んで投稿したことで、話題はさらに大きくなり、APPLEトークンの勢いはさらに加速しました。





APPLEトークンの成功はDOGEコイン文化の後押しのみだけでなく、AI、TikTokでの人気、クリスマスマーケティングも関係しています。これらの複合的な要素により、強力なコミュニティを形成し、ミームコイン市場で傑出した存在となりました。









FartcoinはTerminal of TruthsのAIモデルで生まれ、マスク氏が対談の中でおならの音が好きだと話したこととテスラのおならサウンド機能にユーモラスに言及したことからインスパイアを得て誕生しました。これがFartcoinに火をつけ、10/18に正式に上場されてから、瞬く間に市場の注目を集めました。





12月13日、a16zの創設者であるマーク・アンドリーセン（Marc Andreessen）氏が、FartcoinについてXで投稿し、250万回の閲覧数を記録した後、その日のうちに、ソラナデイリーがAIミームコインのトップ5について投稿し、Fartcoinが1位にランクインしたことで、この推薦文はあっという間に52万5000回の閲覧数を獲得しました。





この投稿が引き金となり、*URLS-FARTCOIN_USDT*の時価総額は10%急上昇し、$8億に迫り、その後も少しずつ上り続けました。12月8日から18日にかけて、Fartcoinの価値は急騰し、最終的に時価総額は$10億を超え、AIミームコインの紛れもない王者としての地位を確固たるものにしました。









DOGEのスピンオフであるBaby Doge Coinは、DOGEの子供を自称しています。イーロン・マスク氏が犬をモチーフにした遊び心のある画像を投稿した後、価格が急上昇しました。これにより、*URLS-BABYDOGE_USDT*は1日で90%も価格が急騰し、ミームコインの価格に対するマスク氏の投稿の継続的な影響力を改めて示しました。













Matt Furie氏の『ボーイズクラブ（Boy's Club）』という漫画のキャラクターであるBrettは、ミームキャラクターであるPepe the Frogと同じ世界の一員であり、Pepeの親友として知られています。Brettは、漫画でのその自由奔放なイメージとゲームへの情熱で多くのファンを獲得しています。





12月上旬、*URLS-BRETT_USDT*の価格は劇的に上昇し、$0.2342を突破、時価総額は$25億に達しました。現在、市場の変動は多少経験したものの、Brettの時価総額は約$13億で安定しており、Baseネットワークのミームエコシステムでトップの座を維持しています。









Griffainはソラナエコシステムに焦点を当てたミームコインプロジェクトで、DeFiの金融領域とソーシャル分野の両方で主要プレーヤーになることを目指しています。このプロジェクトはソラナブロックチェーンとの深い統合に専念しており、投資家により多くの選択肢と機会を提供しています。さらに、Griffainはコミュニティ構築に積極的に関与し、投資家や熱狂的なファンとの緊密なつながりやイベントを形成しています。





*URLS-GRIFFAIN_USDT*の上場以来、その時価総額は急上昇し、現在では$3億を超え、過去最高値を継続的に更新しています。この爆発的な成長は、Griffainに対する市場の高い評価を反映したものであり、ブロックチェーン分野におけるAI技術の大きな可能性を示すものです。









ミームコインは急成長することで知られており、上場早期ほど高いリターンを得られる可能性があります。





信頼できるグローバルな取引所として、MEXCは効率的な取引オプションを提供しており、ミームコインの機会を活かしたい人にとっては信頼できるプラットフォームとなっています。





