0G：高性能なWeb3アプリケーションを支えるために、ブロックチェーンインフラを再定義

2025/7/16
0Gは、オンチェーンAI、ゲーム、分散型金融（DeFi）などの高性能なアプリケーションを支えるために設計された革新的なブロックチェーンインフラプロジェクトです。高度なデータ可用性システムと分散型ストレージ技術を活用し、スケーラブルかつ安全、そして効率的なプラットフォームを構築します。これにより、従来のブロックチェーン開発を妨げていたスケーラビリティの限界、処理効率の低さ、クロスチェーンインターオペラビリティの欠如といった課題を解決し、Web2並みのユーザー体験をWeb3でも実現します。

1. 起源：ストレージの限界から無限スケーラビリティへ


0G Labsの起源は、現在のブロックチェーンにおけるデータストレージソリューションの限界を鋭く理解したことにあります。ブロックチェーンアプリケーションが急速に成長する中で、特にデータストレージとスループットの面で、従来のパブリックチェーンの制約がますます明らかになってきました。高コストと非効率な処理は、今や業界にとって大きな障害となっています。この課題を克服するために、0Gの創業チームは明確な使命を掲げました──それは、将来のブロックチェーンアプリケーションが求めるリアルタイムかつデータ集約型の要件に対応可能な、無限にスケーラブルなデータレイヤーを構築することです。

2. 技術アーキテクチャ：パフォーマンスの壁を打ち破るデュアルレーン設計


0Gは、データ保存と公開プロセスを分離する「デュアルレーンアーキテクチャ」を採用し、優れたスケーラビリティと効率性を実現：

2.1 データストレージレーン


水平方向のスケーラビリティ：インテリジェントなデータシャーディング技術を採用し、テラバイト単位のデータにほぼ即時にアクセス可能にします。これは、オンチェーンAIモデルのトレーニングや高同時接続のゲームなど、高い需要が求められるシナリオに最適です。

分散型インセンティブ：ストレージノードがProof of Work（PoW）に似たマイニング形式のプロセスに参加する「Proof of Random Access（PoRA）」メカニズムを採用しています。報酬はペナルティではなく、ストレージへの貢献度に直接連動して支払われるため、参加のハードルが大幅に下がります。

2.2 データ公開レーン


効率的なデータ可用性：誠実多数仮定に基づいた委員会方式のモデルを採用しています。さらに、動的なグループ選定のために検証可能なランダム関数（VRF）を組み合わせることで、ネットワーク全体にブロードキャストすることなく、最小限の帯域幅でデータ可用性を検証できる仕組みを実現しています。

ハードウェアアクセラレーション：GPUによるイレイジャーコーディング（消失訂正符号化）を統合することで、ストレージ効率とデータセキュリティを同時に向上させています。

3. 中核的な価値提案：データレイヤーの再定義


0Gは、従来のブロックチェーンにおけるデータ容量やスループットの限界によって、オンチェーンAIのようなデータ集約型アプリケーションには対応しきれないという現状を打破するために設計されています。その中核的な価値は以下の2点に集約されます：

大幅な性能向上：0Gは、イーサリアムの「Danksharding」と比較して最大1,000倍、ソラナの「Firedancer」と比較して4倍の性能を実現し、次世代のWeb3データ需要に確実に対応できる基盤を提供します。

AIネイティブ設計：0Gのストレージは大規模なデータセットに対応可能であり、0Gのデータ可用性（DA）レイヤーと組み合わせることで、オンチェーンAIモデルの迅速な構築を実現します。これにより、AIとブロックチェーンの統合が加速され、より高度な分散型アプリケーションの開発が可能になります。

4. 将来のロードマップ：Web2とWeb3の橋渡し


今後に向けて、0Gは以下の3つの主要な開発分野に注力しています：

拡張されたデータサービス：より複雑なアプリケーションをサポートするために、データ可用性（DA）レイヤーを強化し、従来のインターネットシステムとブロックチェーンエコシステムの間のギャップを埋めます。
分散型AIエコシステム：AIモデルのマーケットプレイスと分散型コンピューティングフレームワークを立ち上げ、AIプロジェクトの開発ハードルを下げます。
コミュニティ主導のガバナンス：DAO（分散型自律組織）モデルへ移行し、ガバナンスおよび意思決定権を段階的にコミュニティへ移譲していきます。

5. 創設チーム：技術とビジネスの融合


0Gは、ブロックチェーン、AI、分散システム分野のエキスパートたちによって設立された、非常に優れたチームによって運営されています。主なメンバーは以下の通りです：

Michael Heinrich｜最高経営責任者（CEO） ソフトウェア開発、プロダクトマネジメント、ビジネス戦略のベテラン。複数のWeb2企業のスケールアップに成功した実績があります。

Ming Wu｜最高技術責任者（CTO） Microsoft Research Asiaの元上級研究員で、分散ストレージやAIプラットフォームの開発を主導してきた実績があります。

Fan Long｜戦略・セキュリティ最高責任者（CSO） ブロックチェーンセキュリティの権威であり、経験豊富な起業家。プロジェクトの戦略的方向性とセキュリティの基盤を支えています。

Thomas Yao｜最高事業責任者（CBO） 物理学を専門とするバックグラウンドを持ち、自動運転技術および初期段階のブロックチェーン投資における豊富な経験を有しています。彼は、0Gプロジェクトの市場展開戦略や商業化に関する取り組みを主導しています。

0Gは、技術革新を通じてブロックチェーンインフラの限界を押し広げています。分散型かつスケーラブルなデータレイヤーを構築することで、オンチェーンAIやメタバースといった次世代アプリケーションの実現に道を拓いています。さらに重要なのは、Web3を真に「誰でもアクセス可能なもの」に変革し、ブロックチェーンを一部の愛好家向けのニッチな技術から、すべての人にとっての基盤的なインフラへと昇華させることです。今後も0Gは、性能の向上を継続し、開発者コミュニティとともに次世代インターネットエコシステムの共創を進めていきます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

