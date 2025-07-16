「トランプ効果」が再燃：戦略的準備金が市場の変動を引き起こす

暗号資産の世界では、ドナルド・トランプ米国大統領は極めて影響力のある人物として認識されており、彼の独特なスタイルと強い姿勢で知られています。彼の発言や行動は、これまで何度も暗号資産市場に波紋を広げ、多くの議論や関心を呼んできました。





トランプ氏は就任以来、「暗号資産大統領」とも呼ばれ、米国政府の暗号資産に対する政策を選挙公約から具体的な行動計画へとシフトさせてきました。新政権は暗号資産に関する新たな規制枠組みを策定するために暗号資産タスクフォースを立ち上げました。同時に、米国証券取引委員会（SEC）は従来のSAB 121の指針を覆す職員会計速報第122号（SAB 122）を発行しました。この措置により、銀行が暗号資産を保管することを妨げる障壁が取り除かれ、規制当局による追加ガイダンスが待たれることになりました。





これらの一連の措置は市場に影響を与えると見られており、ビットコイン価格は1月末までに前月比9.5％の上昇を記録しました。市場関係者の間では、これらの動向が今後のトランプ政権の暗号資産に対する友好的な姿勢を示しているのではないかという憶測が広がっています。









「ホワイトハウス初の暗号資産サミット」というタイトルだけでも、暗号資産業界全体に衝撃が走ります。3月1日（米国時間）、米国のAI・暗号資産担当官であるデービッド・サックス氏が投稿で、ホワイトハウスが3月7日（米国時間）に史上初の暗号資産サミットを開催すると確認しました。ドナルド・トランプ大統領も出席し、スピーチを行う予定となっています。





サミットの議題に関する憶測が飛び交う中、デービッド・サックス氏は3月7日のサミットには国家暗号資産戦略準備金の設立について議論されることを発表しました。この発表により、サミットに対する市場の期待は大きく高まりました。





サミットの開催日が近づくにつれ、参加者リストが徐々に明らかになっており、Coinbase、Chainlink、Exodus、Strategyなどの主要な暗号資産および関連企業の幹部が出席する予定となっています。執筆時点では、CoinbaseのCEOのブライアン・アームストロング氏、Chainlink Labsの共同創設者であるセルゲイ・ナザロフ氏、ExodusのCEOである J.P.リチャードソン氏、Strategy会長のマイケル・セイラー氏の出席が確認されています。また、RobinhoodのCEOであるウラジミール・テネフ氏もX（旧Twitter）でワシントンに向かうことをほのめかしています。





ホワイトハウス側の政権からは、ドナルド・トランプ大統領が直接サミットを主催し、彼の暗号資産・AI担当官デービッド・サックス氏、そして大統領デジタル資産諮問会議の事務局長であるボー・ハインズ氏が同席する予定です。









サミット前夜、ドナルド・トランプ氏のソーシャルメディアへの投稿が市場の熱狂をさらに煽りました。そして3月2日夜、トランプはこう発表しました：「暗号資産に関する私の大統領令は、XRP、SOL、ADAを含む暗号資産戦略準備金について前進するよう大統領作業部会に指示した。私は、米国が世界の暗号資産の首都であることを確認する。我々はアメリカを再び偉大にする！」





その直後、彼は別の声明も発表しました：「そして明らかに、BTCとETHは他の価値ある暗号資産として、準備金の中心になるだろう。私もビットコインとイーサリアムが大好きだ！」









トランプ氏の発言によって、来たる暗号資産サミットへの期待が高まりました。彼の発言を受けて、デービッド・サックス氏は 「より多くの価値ある暗号資産が戦略的準備金に含まれる可能性がある 」と補足し、市場の期待をさらに煽りました。





注目すべきは、トランプ政権の動きが単発のものではないということです。少なくとも米国の24の州がすでにビットコイン準備金の可能性に関連する法案を提出しており、今後4年間の規制環境に影響を与える可能性があるのです。これは、米国における暗号資産の法的地位と規制の枠組みが着実に形を成しており、暗号資産市場の健全な発展のためにより強固な法的基盤が提供されつつあることを示しています。









トランプ大統領が暗号資産戦略準備金について発言し、BTCとETHを支持したことを受け、暗号資産市場は幅広く急騰しました。





CoinGeckoのデータによると、暗号資産市場全体の時価総額は$3.2兆に達し、過去24時間で5.2%の価格上昇を記録しました。MEXCのデータによると、*URLS-BTC_USDT*は一時$94,999.99まで上昇し、24時間で7.42％の上昇を示しました。一方、*URLS-ETH_USDT*や*URLS-SOL_USDT*は以前の下落から力強い回復を見せ、*URLS-XRP_USDT*と*URLS-ADA_USDT*は同じ期間内に20％以上急騰を記録しました。









しかし、わずか1日で市場センチメントは急変し、暗号資産は一夜にして急落したのです。強気から弱気への急激な転換は、多くの投資家を驚かせました。





MEXCのデータによると、*URLS-BTC_USDT*は一時83,000 USDTを割り込み、トランプ氏の支持後の上昇分をすべて帳消しにしました。市場を上昇させるものは、また同じく市場を下落させることもあり、暗号資産の動向が大統領の発言一つに左右される現状が浮き彫りとなりました。









トランプ大統領が暗号資産を支持し、ホワイトハウスで暗号資産サミットが開催される予定であることから、国家暗号資産戦略準備金の構想に政策的な勢いと市場の信頼が注入されたことは間違いありません。しかし、トランプ大統領の就任前に公式ミームコイン（*URLS-TRUMP_USDT*）が発行されたことや、就任後の暗号資産政策への反応が鈍いことを考えると、市場はトランプ大統領の発言に対して慎重な楽観的見方を崩していないと見られます。業界内では、トランプ氏は準備金として*URLS-BTC_USDT*を推す可能性が高いと推測する声が多いようです。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）を説得するにしても、財務省を通じて実施するにしても、この提案を現実にするには、大きな障害と時間的制約に直面することになるでしょう。





暗号資産戦略準備金の導入は広く議論を引き起こしています。一方では、政府の後押しが暗号資産の信頼性と普及を高め、より多くの投資家やユーザーを市場に引きつける可能性がありますが、他方で、価格変動や規制上の課題は、政策立案者にとって依然として重要な懸念事項であるようです。暗号資産市場の健全な発展を確保するためには、適切なリスク管理策を伴う健全な準備戦略の策定が大きな課題となるでしょう。





こうした課題や不確実性にもかかわらず、暗号資産戦略準備金の設立には大きなチャンスも存在します。政府の支援は、国民の信頼と採用を強化するだけでなく、イノベーションを促進し、ブロックチェーン技術の応用を拡大し、市場の長期的成長のための強固な基盤を築くでしょう。





このような進化する環境の中、MEXCは迅速なトークン上場、低い取引手数料、高い流動性を提供することで、投資家にとって最適なプラットフォームとしての地位を確立しました。効率的な審査と上場プロセスを通じて、MEXCは投資家が最も早い段階で新興プロジェクトに参加できるようにしています。さらに、その最適化された取引システムと低い手数料体系は、費用対効果の高い取引体験を提供し、強固な流動性を通じてユーザー様により安定した取引環境を実現しています。



