”CAT”の集い、ビットコインエコシステムのための新たな物語：「今日CAT20した?」

Fractal Bitcoinのメインネットが稼働して以来、注目のプロジェクトが波のように押し寄せています。Fractal初のトークンプロトコルを謳うFLUXの突如の出現に続き、新たなCATプロトコルが急速に台頭し、世論と市場の関心を集めています。

「今日CAT20した?」というフレーズがコミュニティで話題になっています。

CATプロトコルとは

公式情報によると、CATプロトコルはUTXOに基づく新しいビットコイントークンプロトコルで、Covenant Attested Token（CAT）として知られています。このプロトコルはマイナーによって検証され、トークンの発行と転送を管理するためにスマートコントラクトを使用します。CATプロトコルには以下の特徴があります：

  • インデクサー不要：トークンのルールセットはビットコインのコンセンサスによって保証されています。そのデータとロジックはオンチェーン上に存在し、オフチェーン上の第三者（インデクサーなど）に依存することなく機能し、ビットコインのネイティブなプルーフ・オブ・ワーク（PoW）のセキュリティを継承しています。
  • モジュール式：CATトークンは、他のスマートコントラクトで使用することで、より複雑な分散型アプリケーション（AMM、レンディング、ステーキングなど）を構築できます。ビットコインの適用範囲を拡大するための強力で多用途な新しいビルディングブロックを提供することができます。
  • トークン発行時のプログラミング性：トークンの発行ルールはスマートコントラクトによって実行されます。過剰なトークン発行のトランザクションはネットワークによって直接拒否されることとなります。
  • クロスチェーン互換性：CATプロトコルは、異なるブロックチェーン間の信頼不要な資産ブリッジングを可能にし、複数のブロックチェーンにまたがるアプリケーションの実行を可能にします。
  • SPV 互換性：CATトークンは簡易支払検証（Simplified Payment Verification,SPV）をサポートしています。ライトユーザーなら、中央サーバーに依存することなく、トークンの真正性を独自に検証することができます。

CATプロトコルは、代替性トークン（CAT20標準）と非代替性トークン（CAT721標準）の両方をサポートしています。現在、CAT721はまだ上場していません。

CATプロトコルの台頭

CAT20は当初、プレイヤーの注目を集め、広まっていきましたが、その人気はすぐに急上昇したわけではありませんでした。9月11日以前は、300~500 sats/vbのレートで簡単に取引することができました。転機となったのは9月12日00時（日本時間）、UniSatがFractalブラウザを更新し、「CAT20」タブを追加したことでした。これにより、市場ではFOMO(取り残されることへの不安)効果が即座に引き起こされ、CAT20の人気が爆発的に高まり、$FBの価格も急騰しました。9月13日の夜の時点で、CAT20プロトコルのCATトークンの進捗率は84.83%に達し、36,100のアドレスで保有されており、力強い成長の勢いを見せています。

この一見何気ないアップデートが、コミュニティ内で「陰謀論」に関する広範な憶測を呼び起こしました。多くの声が、UniSatがCAT20の主要なプロモーターまたはサポートチームである可能性を指摘しています。同時に、CATプロトコルの背後にあるチームは、OP_CAT分野に長年深く関わってきたsCrypt公式チームである可能性が高いという別の声もコミュニティ内で流れています。OP_CAT技術に関する深い理解と専門知識を持つことから、コミュニティでは、sCrypt Officialチームならこのような包括的なトークンプロトコルを設計できるのではと考えているようです。さらに、CATプロトコルの公式文書で明らかになったスタイルやフォントの詳細は、sCrypt公式の過去のスタイルと高度に類似しており、この仮説の信憑性をさらに高めています。

CATプロトコルのCAT20に加え、現在ビットコインエコシステムには2つのOP_CATトークンプロトコルがあります。OPNETの創設者であるダニー（Danny）氏は、8月にCAT20を考案し、Fractalメインネットのブロック21,000以降にアクティベートされる予定であると主張しています。一方、Taproot WizardsとQuantum Catsの共同創設者であるウディ・ウェルトハイマー（Udi Wertheimer）氏は、ビットコインメインネットのみをサポートするCATNIPプロトコルを上場しました。

OP_CATをベースとしたこれら3つの主要なトークンプロトコルは、三つ巴の争いを行っています。

インスクリプションブームの原動力

年初から、ビットコインエコシステムの急速な発展と大幅な価値上昇により、ビットコインのインスクリプショントークンが新たな勢力として急速に台頭しました。これは、市場の変動の中で強力な資産効果をもたらしただけでなく、広範な議論と注目を集めることになりました。インスクリプションプロジェクトの急増に伴い、その価値論理に対する疑問も生じましたが、市場の熱狂的な反応は、間違いなくビットコインコミュニティに新たな活力を注入し、エコシステム内のイノベーションと発展を促しました。

特に「カテゴリー競争（cat competition）」の急激な流行により、多くの人々は「インスクリプション」の持つ本質的な意義を深く理解しないまま、この強力なブームに巻き込まれています。ブームが拡大するにつれ、懸念も必然的に生じてきます。このブームは、過去の多くの一過性のブームと同様にすぐに消え去り、バブルと沈黙だけが残るのでしょうか？

このような懸念に対して、MEXCは責任ある取引プラットフォームとして、すべての市場参加者に合理的な投資を呼びかけています。同時に、市場の需要に応えるため、MEXCはビットコインインスクリプションゾーンを立ち上げ、市場最安値の取引手数料を導入し、ユーザー様により便利で経済的な取引体験を提供することを目指しています。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



