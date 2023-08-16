MANYUUSDT -- 変動率-- インデックス価格-- 公正価格-- 資金調達率 / カウントダウン-- / -- MANYUUSDT 直近 -- -- 公正価格 -- 24H安値 -- 24H高値 -- 24H取引高 -- 24H取引高 -- 資金調達率 / カウントダウン -- ポジション(--) 現在の注文(--) ポジション履歴 注文と取引履歴 資金フロー 資産 他の取引ペアを非表示にする 他の取引ペアを非表示にする データ無し ウォレット残高： ‎ -- USDT 今すぐ注文、コピートレード、グリッド取引を行う コピートレード グリッド取引 チャート 取引ルール チャート 分析 取引ルール リスク制限 1秒 1分 5分 15分 1時 4時 1日 直近価格 スタンダード TradingView デプス スタンダード TradingView デプス 注文板 直近の取引 注文板 -- 価格 ( USDT ) 数量 ( -- ) 合計 ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 平均価格 ≈ 0 数量 0 合計 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 平均価格 ≈ 0 数量 0 合計 0 -- 買 -- 売 直近の取引 価格 ( USDT ) 数量 ( -- ) 時間 -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- すべて 反落 反発上昇 新高値 新安値 価格上昇 価格下落 価格上昇 & 取引高増 価格下落 & 取引高増 取引ペア 24h 変動率 データ無し オープン クローズ オープン クローズ 分離 1X S 指値 成行 トリガー 利用可能 ‎ -- 数量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 買い ‎ 0 -- 売り ‎ 0 -- 買いロング 0 -- 売りショート 0 -- ロング ショート 証拠金 ‎ 0 USDT 証拠金 ‎ 0 USDT 新規登録ログイン 指値 成行 トリガー 分離 1X S 利用可能 ‎ -- 数量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 買い ‎ 0 -- 買いロング ‎ 0 -- ロング 証拠金 ‎ 0 USDT 新規登録ログイン 数量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 売り ‎ 0 -- 売りショート ‎ 0 -- ショート 証拠金 ‎ 0 USDT 新規登録ログイン 手数料率 メイカー - / テイカー - ウォレット 入 金 振 替 未実現損益 ‎ -

<p> 1) あなたは、以下のいずれかの事情によって発生した損失や損害について、MEXCは一切の責任を負わないことを認め、同意するものとします。 </p> <article> <p> a) 利益の損失、データの損失、データの損失機会、無形の損害、または不可抗力の事象から生じるあらゆる損害。 </p> <p> b) MEXCが、特定のフォロワーおよび特定の取引が適用法または本契約またはその他の法的文書に違反している可能性があると合理的に判断した場合、これには、禁止されている取引活動（巧妙なまたは乱用的な取引行為を含むがこれに限定されない）を行うこと、アカウント開設時に虚偽または不正確な情報を提供すること、または当社のサービスを利用する際に善意で行動しないことなどが含まれますがこれらに限定されません。 </p> <p> c) MEXCが、プラットフォーム上でのフォロワーの行為が違法または不適切であると疑われると合理的に判断した場合、これには、禁止されている取引活動（巧妙なまたは乱用的な取引行為を含むがこれに限定されない）を行うこと、アカウント開設時に虚偽または不正確な情報を提供すること、または当社のサービスを利用する際に善意で行動しないことなどが含まれますがこれらに限定されません。 </p> <p> d) サービスを通じて購入または取得したデータ、情報、または取引によって発生した損失や費用。 </p> <p> e) サービスや本契約に関するあなた自身の誤解や勘違いによる損失や費用。 </p> </article> <p> 2) あなたは、サービスの機能に関連するリスクがあることを認め、同意するものとします。これには、あなたの手動での介入なしにあなたのアカウントが取引を開始し終了する可能性がある自動取引操作などが含まれますが、これらに限定されません。 </p> <p> 3) あなたは、MEXCがコピーされた取引の成功やコピーされた取引がフォロワーのアカウントにコピーされる事実を保証しないことを認め、同意するものとします。コピーされた取引は、最低コピートレード金額を満たさない、必要な担保比率を満たさない、リスク管理措置の発動、本契約および/または法的文書に違反するか、またはその他の方法で規定される事情など、いくつかの理由により、正常にコピーされない場合がありますが、これらに限定されません。 </p> <p> 4) あなたは、サービスの遅延が発生し、損失や費用が発生する可能性があり、サービスが失敗する可能性があることを認め、同意するものとします。 </p> <p> 5)投資管理サービスはあなたの裁量によるものです。特定のトレーダーをコピーしたり、特定の取引戦略に従ったりするサービスを利用することを決めた場合は、あなたは自分の全体的な財務状況（財務計画を含む）を考慮したものとみなされます。また、サービス機能の利用は非常に投機的であり、あなたが被る損失はトレーダーよりも大きくなる可能性があることを理解しているものとします。トレーダーは利益と損失の両方の取引を行うことができます。 </p> <p> 6) ここで提供されるサービスは参考のためのものです。プラットフォーム上で提供される情報やサービスを通じて得られる情報に基づいて投資判断を行う場合は、自己責任で行うものとします。 </p> <p> 7)投資判断を行う前に、独自の調査と判断を行うものとします。あなたは、自分の投資目的や個人的・財務的状況に基づいて、自分の投資や戦略、またはその他の商品やサービスが自分のニーズに合っているかどうかを独自に判断するものとします。 </p> <p> 8)サービス機能を利用して自動的に実行される操作によって発生した損失については、あなた自身が責任を負うものとします。 </p> <p> 9) プラットフォーム上の情報は、トレーダーとフォロワーに取引動向と情報サービスを提供することを目的としています。このプラットフォームは、いかなる形式でも投資助言を提供したり、そのような情報や機能の提供を暗示したりするものではありません。あなたは、このプラットフォームやサービス機能を通じて収集した情報について、独自の調査を行い、独自の投資判断を行うものとします。 </p> <p> 10) あなたは、以下の事由がサービスの履行に失敗する原因となる可能性があることを同意し、受け入れるものとします。これらに限定されません。 </p> <article> <p> a) トレーダーのフォロワーの数上限に達している場合； </p> <p> b) トレーダーが取引を停止している場合；</p> <p> c) あなたの現在のステータスがトレーダーである場合； </p> <p> d) あなたのアカウントに資産や資金がない場合；および</p> <p> e) トレーダーの注文制限が上限に達している場合。 </p> </article> <p>当社は、サービス機能の下でのトレーダーのパフォーマンスを監視するために合理的な措置を講じます。私たちは、サービス機能の下でコピーされるトレーダーを一時停止、停止、またはブロックする権利を留保します。 </p> <p> MEXCは、法律の範囲内で本契約に関する最終的な説明権を明示的に留保します。 </p>