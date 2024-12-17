真夏の熱狂祭
黄金時代の対決：ゴールドバー & BTC Giveaway
10,000,000
USDT
参加人数 & 賞金
参加者が増えるほど賞金プールも大きくなります！
登録者数
0
総賞金プール (USDT)
0
参加者数
ロック解除済みの賞金プール (USDT)
参加方法
先物取引をして無料の抽選チャンスを獲得しよう
イベント期間
イベント期間:
--
抽選期間:
--
参加要件
すべての国や地域のユーザー様が、イベント開始後に参加登録および参加できます。
日次賞品：最大
2,025 USDT
を獲得
日次累計取引高が
-- USDT
に達するごとに
1
回のスピンを獲得できます。1 日あたりのスピン回数の上限は
--
回です。
本日の賞金プール残高（USDT）
--
/
--
賞品情報
スクラッチゾーン
スクラッチで確実に報酬を獲得
毎週のサプライズ：最大
5,000 USDT
を獲得
毎週の累計取引高が
-- USDT
に達するごとに、ラッキー抽選チャンスが
1
回得られます。毎週最大
--
回までチャンスが付与されます
今週の賞金プール残高（USDT）
--
/
--
x0
イベントは開始されていません
確定済みの報酬
賞品情報
よくある質問
Q：このイベントに参加するにはどうすればいいですか？
Q：同時に他のイベントに参加することはできますか？
Q：参加するには KYC認証を完了する必要がありますか？
Q：どの先物がイベントでカウントされますか？
Q：取引高はリアルタイムで更新されますか？遅延はありますか？
Q：報酬はいつ配布されますか？受け取るまでにどれくらい時間がかかりますか？
Q：ある日の抽選を逃した場合、その分を後で抽選することはできますか？
イベントルール
ユーザー様は本ページの参加登録ボタンをクリックしてイベントに参加する必要があります。報酬を受け取るには18歳以上でなければなりません。
手数料が0を超える先物取引高のみがカウントされます (USDC/USDTなどのステーブルコイン先物を除く)。すべての取引データはUTC+8のタイムゾーンに基づきます。
本イベントに参加登録したユーザー様は、同期間中に開催されるM-Dayイベントの報酬を受け取ることはできません。
参加者は、必要な取引高に達すると、対応する抽選番号を自動的に受け取ります。抽選番号1つにつき1回の抽選チャンスが与えられ、この抽選チャンスは累積でき、抽選期間中いつでも使用することができます。すべての特典は、期間限定の先着順となります。
日次スクラッチ/週次スピンの先物ボーナス報酬は、当選後24時間以内にリアルタイムで配布されます。先物ボーナス報酬の有効期限は7日間です。利用規約をよくお読みの上、ご利用ください。詳細は
こちら
をご覧ください。
実物報酬は、公式価格に基づき同等のUSDTエアドロップに変換されます。イベントが遅延、中止、延期された場合またはその他の理由により、MEXCは独自の裁量で賞品を調整し、当選者に同等またはそれ以上の価値のある代替賞品を当選者に提供する権利を有します。
本イベントは、言及された第三者ブランドまたは企業と提携、承認、または関連するものではありません。製品または商標へのすべての言及は、説明のみを目的としたものであり、いかなる提携または協力を意味するものではありません。
MEXCは、イベント終了日の2025/7/4 21:00:00 (日本時間) 以降に生成された最初のビットコインブロックのハッシュ値の下5桁を究極の豪華賞品の当選番号として使用します。詳細は
Blockchain.com
をご確認ください。
10,000 USDTを超える究極の豪華賞品は、上級KYC認証を完了したユーザー様のみが対象となります。当選者が7日以内に認証を完了しなかった場合、その当選資格は取り消され、報酬は次点の適格なユーザー様に譲渡されます。対象となるすべての適格なユーザー様がすでに報酬を受け取っている場合、残りの賞品は、保有する抽選番号の数に応じて参加報酬として他のユーザー様に配布されます。
10,000 USDTを超える究極の豪華賞品を獲得したユーザー様は、上級KYC認証を完了した後、Telegramを通じて
@Kirk_MEXC
または
@Kura_MEXC
に連絡し、報酬を引き換える必要があります。賞品がゴールドバーの場合、当選者は公式に指定された国/地域で授賞式に参加し、写真撮影、インタビュー、その他のソーシャルメディアプロモーションに協力する必要があります（一定の基準に従ってプラットフォームが旅費を負担します）。それにより、350,000 USDTのエアドロップ報酬の全額を受け取ることができます。当選者がプロモーションへの参加を希望しない場合でも、ソーシャルメディアで共有し、少なくとも30日間保有する必要がありますが、賞品のゴールドバーは175,000 USDTのエアドロップ報酬に調整されます。授賞式および払い戻しに関する詳細は、当選者に個別に通知されます。
ソーシャルメディアのプロモーションには、次のようなものが含まれますが、これらに限定されません：
メディアインタビューへの参加：取引経験、抽選体験など、イベントに関連する個人的な経験を共有します。
賞品の写真または動画の公開：賞品を含む個人の写真や動画を投稿します。
プロモーション記事の投稿：イベントの詳細、受賞スピーチ、賞品の紹介などを含む詳細なプロモーション記事を作成し、指定されたハッシュタグやトピック (例：「#MEXCゴールドバー」) を使用して、一般的に使用されているソーシャルメディアプラットフォームで宣伝します。
公式プロモーションコンテンツの再投稿：MEXCが公開した公式イベント資料や当選者のお知らせを共有します。
MEXCはユーザー様のプライバシー保護に尽力しています。すべての個人情報は、イベントの運営および実施にのみ使用され、ユーザー様の同意なしに第三者に開示されることはありません。
参加するすべてのユーザー様は、MEXCの利用規約を遵守しなければなりません。MEXCは、本イベント中に不正行為や悪意のある行為を行った参加者を失格とする権利を有します。これには、先物ボーナスを不正に獲得するための一括アカウント作成や、違法行為、詐欺行為、有害な目的に関連するあらゆる行為が含まれます。
MEXCは、本イベントの最終的な解釈権を有します。ご不明な点がございましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
抽選番号は当選番号の下から順に数字を照合します。連続して最も多くの数字が一致した番号を保有するユーザー様が究極の豪華賞品 100オンスのゴールドバーを獲得できます。一致した数字の数に応じて、複数の賞品を獲得することも可能です。
免責事項
マーケットメイカーアカウントおよび機関投資家のサブアカウントはこのイベントに参加できません。
仮装売買、相場操縦、複数アカウントの運用、自己売買などの不正行為に関与していることが判明したユーザー様は失格となります。
同一の取引戦略にて運用していることが判明したユーザー様は失格となります。
1分間に高頻度で注文の発注およびキャンセルを行ったことが判明したユーザー様は失格となります。
同一のIPアドレスで複数のアカウントに登録していることが判明した場合、当該アカウントのユーザー様を失格とします。
MEXCは、取引、資金、集団行動のリスクに関する上記の情報を含むイベントルールの最終解釈権を留保します。
