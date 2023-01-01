イベントルール

1. 本イベントは、MEXCから公式イベントメールまたはその他の通知を受け取った特別被招待ユーザー様限定のイベントです。

2. 先物アカウントの純入金額は、少なくとも2日間のイベント要件を満たさなければなりません。先物アカウントの有効入金額 = イベント期間中の流入額 - イベント期間中の流出額。

3. 1日内に指定された先物取引高を完了すると、チェックイン成功とみなされます。当日のチェックインを完了した後、翌日にチェックインを更新し、引き続きチェックインを行うことができます。更新はUTC+8のタイムゾーンに基づいて更新されます。複数日にわたってチェックインを継続すると、連続チェックイン日数が累積されます。報酬は、イベント期間中に累積された連続チェックイン日数の最高日数に基づいて配布され、重複して取得することはできません。

4. 取引インセンティブ報酬は、イベント期間中の取引手数料が0を超える先物取引高に基づいて計算されます。取引する暗号資産に制限はなく、報酬は受け取り資格がある最も高いティアに従って配布されます。

5. イベント報酬は、イベント終了後3営業日以内に先物アカウントにボーナスとして配布されます。ボーナスの有効期間は7日間です。

6. MEXCは、イベント期間中に不正行為またはその他の悪用に関与した参加者をイベントから失格させる権利を留保します。これらの行為には、追加ボーナスを得るためのアカウントの一括登録、および悪意のある取引高の操作や不正行為などの違法、詐欺、または有害な目的に関連するその他の行為が含まれます。

7. MEXCはイベントまたはそのルールをいつでも変更する権利を留保します。調整が行われた場合、別途通知することはありません。

8. MEXCは、本イベントの最終的な解釈権を留保します。ご不明な点がございましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。