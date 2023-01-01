countdown-iconイベント終了まで
  • イベント開始

    1970-01-01 08:00

  • イベント終了

    1970-01-01 08:00

  • 報酬配布

    イベント終了後10営業日

  • 初めての先物取引を完了していないユーザー様のみが、このイベントに登録できます。

すべてのボックスからクリスマスの魔法を解き放とう！

0 ポイントごとに、素晴らしい報酬が入ったクリスマスボックスのロックを解除するチャンスが得られます！

          新規参加者進捗チャレンジ
          クリスマスリーダーボード
          毎日、毎週、ポイントが盛りだくさん！
          イベント期間中に指定されたタスクを完了し、ポイントを獲得しよう！
          イベントに登録する
          登録後7日以内に、0 USDT 以上入金します
          初めての先物取引を完了する
          毎週のタスク

          今週の先物取引日数

          今週の先物取引高

          今週の推定ポイント

          最終更新日：-- 毎週、完了した週次タスクの中から最も高いポイント報酬のみが自動的に配布されます。

          利用規約

          1. ユーザー様は、イベントに登録することで、報酬を受け取ることができます。

          2. オンチェーン、法定通貨、P2P入金のみが計算に含まれます。

          3. 手数料が0を超える先物取引高のみがカウントされます（USDC/USDTなどのステーブルコイン先物を除く）。すべての取引データはUTC+8のタイムゾーンに基づきます。

          4. サブアカウント、マーケットメイカー、機関投資家アカウントは参加できません。

          5. 報酬はイベント終了後10営業日以内に審査され、配布されます。現物報酬については、当社カスタマーサービスチームが当選者に直接連絡し、配達の手配を行います。

          6. 先物ボーナスをご利用いただく前に、先物ボーナスの説明 を参照してください。

          7. 参加者は利用規約を厳守する必要があります。MEXCは、仮装売買、一括アカウント登録、自己売買、または市場操作が疑われるユーザー様を失格とする権利を有します。

          8. MEXCは、事前通知なしに本イベントの要件を変更する権利を有します。

          9. MEXCは、本イベントの最終的な解釈権を有します。ご不明な点がある場合は、カスタマーサービスチームまでお問い合わせください。

