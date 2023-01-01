利用規約

1. ユーザー様は、イベントに登録することで、報酬を受け取ることができます。

2. オンチェーン、法定通貨、P2P入金のみが計算に含まれます。

3. 手数料が0を超える先物取引高のみがカウントされます（USDC/USDTなどのステーブルコイン先物を除く）。すべての取引データはUTC+8のタイムゾーンに基づきます。

4. サブアカウント、マーケットメイカー、機関投資家アカウントは参加できません。

5. 報酬はイベント終了後10営業日以内に審査され、配布されます。現物報酬については、当社カスタマーサービスチームが当選者に直接連絡し、配達の手配を行います。

6. 先物ボーナスをご利用いただく前に、先物ボーナスの説明 を参照してください。

7. 参加者は利用規約を厳守する必要があります。MEXCは、仮装売買、一括アカウント登録、自己売買、または市場操作が疑われるユーザー様を失格とする権利を有します。

8. MEXCは、事前通知なしに本イベントの要件を変更する権利を有します。

9. MEXCは、本イベントの最終的な解釈権を有します。ご不明な点がある場合は、カスタマーサービスチームまでお問い合わせください。