Zenith Chainは、プログラマビリティと相互運用性を実現するハイブリッドな革新的ソリューションです。Zenith Chainは、短いブロックタイムと低い手数料をサポートできるProof of Authority (PoA)のコンセンサスシステムに依存しています。ステーキングの最も絆の強いバリデータ候補がバリデータとなり、ブロックを生成します。ダブルサイン検出とその他のスラッシングロジックにより、セキュリティ、安定性、チェーンのファイナリティを保証します。