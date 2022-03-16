Zebecは、ユーザーが毎秒ごとに支払いと分配を送信できるようにすることで、給与計算、キャッシュフロー、トークン帰属を変革する継続的な決済プロトコルです。完全な源泉徴収が組み込まれた世界初のオンチェーン給与計算製品と、ソラナウォレット用の初のデビットカードを発表し、Distributed Global、Coinbase、Solana Ventures、Lightspeed、Alameda、Republic、Resolute、GreenOaks、GoldenTree、DST Globalなどの業界の巨頭から$21M調達しています。