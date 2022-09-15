YodeSwapは、Dogechain Networkのための最初の自動マーケットメイキング（AMM）、分散型取引所（DEX）の1つです。オールインワンのDefiソリューションは、暗号スワップ、ステーキング、イールドファーミングなど、DeFiおよびWeb3スペースをサポートするサービスと機能の数々を提供し、Dogechainネットワーク上に構築された新しい刺激的なプロジェクトのための起動プラットフォームとして機能しています。