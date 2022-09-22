Cryptonovaeは、複数の取引所、中央集権型、分散型によらず、幅広い範囲にわたって暗号資産を円滑的に管理するための取引プラットフォームです。YAEはERC20に基づくトークンで、保有者に独自の革新的な機能を提供します。Cryptonovaeトークン（YAE）は、その独自の燃焼メカニズムが、トレーダー、開発者、ホルダーのいずれであってもユーザーに報酬を与えられるように設計されており、そのコミュニティに捧げられた真のユーティリティ・トークンの力を解き放ちます。