MetaXは、イーサリアム上に構築された唯一の完全分散型、シミュレーションタイプの対戦 Pゲームです。MetaXはグランドユニバースに基づいて、メタバース、Gamefi、DAO、NFTなどの要素を統合した、自由な発想で開発されたユニバース（宇宙）をプレーヤーに提供します。各プレイヤーは、銀河に広がるワームホールエンジンを通じて、未踏の惑星群を探索することができます。プレイヤーは、惑星の領土を植民地化して惑星間の戦争に参加し、NFTの装備を獲得することができます。また、X1はMetaXゲームのガバナンストークンとして活用できます。