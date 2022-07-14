WingRidersは、Cardanoネットワークの強固な基盤の上に構築されたAMMをベースとした分散型取引所エコシステムです。私たちの目標は、ユーザーが仲介者や単一障害点がない真の分散型方式でネイティブなカルダノトークンを交換できる、信頼できるプラットフォームを作ることです。