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WNZ
Winnerz(WNZ)は、武道選手、クラブ、参加者に利益をもたらすブロックチェーン武道プラットフォームです。Winnerzは、プラットフォーム上の主要通貨でもあります。Winnerzは、MMA、立ち技、ボクシング、テコンドー、レスリング、柔術など、幅広い戦いを網羅しています。
概要
トークン名
WNZ
発行日
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