市場
現物取引
HOT
先物取引
先物 M-Day
ETFs
人気銘柄
注目のイベント
取引
Mobile
スキャンしてダウンロードし、MEXCアプリでシームレスな取引体験を
ダウンロードできませんか？
Windowsクライアント
もっと見る
Winnerz
WNZ/USDT
0.02990
--
$
0.00
24時間の最高値
0.05880
24時間の最安値
0.02500
24時間の取引高 (WNZ)
14.84M
24時間の数量 (USDT)
539.95K
24時間の最高値
0.05880
24時間の最安値
0.02500
24時間の取引高 (WNZ)
14.84M
24時間の数量 (USDT)
539.95K
チャート
トークン情報
Loading..
スタンダード
TradingView
デプス
WNZ
Winnerz(WNZ)は、武道選手、クラブ、参加者に利益をもたらすブロックチェーン武道プラットフォームです。Winnerzは、プラットフォーム上の主要通貨でもあります。Winnerzは、MMA、立ち技、ボクシング、テコンドー、レスリング、柔術など、幅広い戦いを網羅しています。
概要
トークン名
WNZ
発行日
関連リンク
ホワイトペーパー
公式ウェブサイト
ブロックエクスプローラー
初期価格
総発行数量
10000000000
注文板
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
価格(USDT)
(WNZ)
(USDT)
0.02990
≈
$
0.00
全取引履歴
数量()
価格()
数量
()
時間
現物取引
5X-X 先物取引
ETF
現物取引
5X-X 先物取引
ETF
メイカー 0.00% / テイカー 0.00%
HOT
WNZを購入
WNZを売却
指値注文
成行注文
振替
OTC取引
USD
利用可能残高
--
USDT
価格
USDT
数量
WNZ
合計
USDT
WNZを購入
利用可能残高
--
WNZ
価格
USDT
数量
WNZ
合計
USDT
WNZを売却
現在の注文
(0)
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
現在の注文
(0)
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
他のペアを隠す
取引ペア
日時
内容
取引
すべて
購入
売却
価格
量
約定済み
合計
トリガー価格
すべてキャンセル
すべて
指値注文
ストップリミット
POST ONLY
ネットワーク安定
API関連ドキュメント
API関連ドキュメント
ソーシャルメディア
MEXC English
MEXC Bengali
MEXC港臺
MEXC Indonesian
MEXC Español
MEXC EN
MEXC Malaysian
MEXC Japan
MEXC Arabic - عربي
MEXC Russian
MEXC Português
MEXC Korean
MEXC Filipino
MEXC Turkey
MEXC India
MEXC Vietnam
MEXC Deutsch
MEXC Persia
リクエストを送信
リクエストを送信
オンラインカスタマーサービス
オンラインカスタマーサービス