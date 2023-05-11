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デプス
U
Unidef独自の組織構造は、コミュニティを最前線に置いています。Unidef Decemount、Unidef Way、およびUnidef iLabsという相互に連携するグローバルネットワークによって構成されており、組織内での協力と統合を促進します。中心的な役割を果たすUnidef Global Servicesは、より大規模なサービスを提供するために組織の運営を牽引します。
概要
トークン名
U
発行日
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初期価格
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791,999,933,000
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