Ulordパブリックチェーンは、デジタルエコノミーインフラストラクチャを再構築し、分散型ビジネスエンジンを作成することを目的としています。 Ulordチェーンクラウドエコロジーは、ブロックチェーンと実体経済の深い統合を促進し、チェーンとクラウドの組み合わせフレームワークシステムを最初に提案して完成させ、テクノロジーと経済の二重統合を実現し、分散ストレージとコンピューティングリソースのスケジューリング管理プラットフォームを確立し、統合しました分散型ネットワークリソース。仮想リソースプールを形成し、ネットワークリソースのインテリジェントなトランザクションを実現し、ブロックチェーンテクノロジーと業界の革新と開発を促進し、分散型ビジネスエンジンを作成します。 Ulordチェーンクラウドエコロジーは、産業用インターネット、データ共有、デジタルコンテンツの分野で適用されています。これには、ストレージエコロジーとコンピューティングエコロジーが含まれ、これらは相互に促進し、共同で開発します。