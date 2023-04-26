UrDEX Financeは、コミュニティ主導のプロジェクトであり、異なる形態の流動性を分散化された方法で市場と接続できるようにすることで、流動性問題を解決することを目的としています。UrDEXは、分散型取引所、分散型無期限先物の取引所、利回り商品、AMMフレームワークとステーキング、Launchpadなど、包括的な商品とサービスを提供しています。UrDEXの独自のアプローチは、多くの分散型市場や商品を横断し、より幅広いネットワーク効果を生み出すことです。