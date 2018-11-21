Ultrainは、次世代のブロックチェーンパブリックチェーンの研究開発を専門とするテクノロジー企業です。 Ultrainは、暗号化の革新的なブレークスルーを通じて、従来のブロックチェーンパブリックチェーンを悩ませていたパフォーマンスの問題を完全に解決しました。これは、パフォーマンスとトランザクション確認速度の点で、従来のブロックチェーンパブリックチェーンを大幅に改善したものです。