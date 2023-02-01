TourismXプロジェクトは、世界観光フォーラム研究所と世界観光基金と投資（WTFI）ホールディングの支援を受け、TRMXトークンを通じて資金を創出し、その資金を世界各地の有望な観光プロジェクトに投資するという画期的なアイデアと革新的な資金調達システムです。これらのプロジェクトが全十分に利益を上げるようになると、利益の一部（最大50％）はTRMXトークンを市場から買い戻して財務的に固定し、トークンの流通数を減らし、TRMXトークンの価格にプラスの影響を与えることを目指します。