Thetan Arenaは、Blockchain技術をベースにしたeスポーツゲームです。仲間を集め、チームを結成し、他者と戦い、スキルだけでトークン報酬を獲得することができます。Thetan Arenaのゲームプレイは、個人のスキルとチームワークの組み合わせで展開されるように設計されています。