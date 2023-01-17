T23は、プレイヤーがコインを獲得し、様々なイベントに参加し、楽しみながらプレイすることができるゲームです。分散型ブロックチェーンの透明性と安全性を活用することで、プレイヤーはコミュニティへの参加を通じて無限に収益を上げる可能性を得ることができます。ゲームにブロックチェーン技術が統合されることで、多くの新規ユーザーが暗号資産分野に参入し、新たな雇用機会を創出し、暗号の普及率を高めることが期待されます。