Shita-kiri Suzume (SUZUME)は、日本の伝統的な寓話である「舌切り雀の物語」が原作です。この物語は、欲、友情、嫉妬などの道徳的教訓を中心に描かれています。スズメは現在、取引用に公開されています。Suzumeの意図は、分散型コミュニティの力を借りたプロジェクトであり、DogeやShibaのような暗号資産が開拓したミームトークンの球を中心に、大量採用を目指していることです。