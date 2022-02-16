ステロイドのイーサリアムとして知られるParaStateは、Polkadot、Substrate、イーサリアム、およびイーサリアムとの互換性を提供したい他のチェーン間のアプリケーションと開発者のエコシステムを橋渡しするマルチチェーンスマートコントラクトプラットフォームです。ParaStateは、EVMパレットをサポートして既存のすべてのイーサリアム・アプリケーションとのシームレスな互換性を提供する一方で、次世代スマートコントラクト実装環境であるイーサリアム風味のWebAssemblyを開発者に提供します。これら2つのインフラは、ParaState上で互いに会話し、同じアカウントシステムを共有することが保証されています。