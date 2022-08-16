Sirius Financeは、Astar Networkが提供するPolkadot上の最初のPolkadotネイティブなステーブルスワップAMMです。 Astarが提供するPolkadotのネイティブなステーブルスワップとして、リキッドステーキングトークンを通して可能になったステーブルコインとステーブルペアのために機能しています。シリウスファイナンスは、私たちのStableswapアルゴリズムを使って、Polkadot上のユーザーに安定した流動性、取引、低恒久的な損失を提供するのを助けることを目的としています。