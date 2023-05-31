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SNEK

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SNEK
SNEKは、カルダノ上で最もクールなミームコインになることを目指しています。供給量のうち、チーム割り当てを0%とし、公正に分散された状態で上場します。また、流通量を多く、発行数を少なく設定しています。カルダノのコミュニティを統合し、他のチェーンから新たなユーザーを取り込むことを目指しています。
概要
トークン名
SNEK
発行日
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総発行数量
76715880000
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0.000001
0.00001
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0.001
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