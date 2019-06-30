スーパーゼロ（SERO）は、チューリング完全スマートコントラクトをサポートするプライバシーデジタル通貨です。また、開発者が匿名のデジタル資産を自分で解放できるようにするプライバシー保護プラットフォームであり、分散型アプリケーションにプライバシー保護機能を持たせることができます。 SEROは、ブロックチェーン業界の発展における画期的な出来事です。SEROトークンは、トークン、チケット、パッケージをサポートします。匿名のデジタルアセットとして使用できるだけでなく、プライバシー要件のある複雑なデータ構造を保存するためにも使用できます。ブロックチェーン技術は、商業的に機密情報がブロックチェーン上で漏洩しないことを保証しながら、より商業化することができます。