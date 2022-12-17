SAUBERは、Alfa Romeo Racing ORLEN唯一の公式ファン・トークンの名称です。ファン・トークンは、有効期限のない暗号資産です。クラブの公式決定に対する投票権、チームへの無類のアクセス、一生に一度の素晴らしい経験など、従来の会員権と同じように考えてください。