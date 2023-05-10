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SAKAI
Sakai Vault (SAKAI) は次世代の暗号資産革命であり、信頼できるブロックチェーン・プロトコルとユニークなトークン経済学でDeFiの採用を加速させます。Sakai Vaultは、顧客や投資家に暗号資産領域のトレンドや開発に関する洞察を提供します。暗号資産の基礎から市場分析まで、厳選されたトピックを詳しく紹介し、ユーザー様と共に投資を成長させるお手伝いをします。
概要
トークン名
SAKAI
発行日
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