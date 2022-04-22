RFOXは、ホワイトレーベルのサービスを1つの中心的なハブでつなぐプラットフォームとして機能するメタバース内の仮想世界を構築しています。この没入型プラットフォーム（RFOX VALT）を通じて、企業やクリエイターは、金融、ゲーム、VR、NFT、Eコマース、小売のツールを利用でき（RFOX Metaverseエコシステムを通じて）、既製のユーザー層へのマーケティングが可能になります。