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RENQ
Renqは、すべての独立したブロックチェーンを接続し、クロスチェーン資産交換ネットワークの構築、DeFiエコシステムに必要なすべての基盤となるサポートを提供することを目指しています。すべての暗号資産保有者に、本当に安全かつ自由、透明性の高いDeFiサービスを体験してもらいたいと考えています。
概要
トークン名
RENQ
発行日
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