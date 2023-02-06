Radiantは、LayerZero上に初のオムニチェーン・マネーマーケットを構築しています。複数のチェーンを跨いで、シームレスに預入と借入ができます。Radiantに流動性を提供する貸し手は、預けた資産から受動的に収益を得ることができます。借り手は、流動性（運転資金）を得るために、資産を売却してポジションを閉じることなく、担保となる資金に対して引き出しが可能です。