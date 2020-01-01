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RCM
Metale (formerly Read2N) は、ChatGPT によって駆動する、画期的な Web3 グローバルコンテンツ資産配信プロトコルであり、世界中の作家と読者をつなげる役割を担います。
概要
トークン名
RCM
発行日
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ホワイトペーパー
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ブロックエクスプローラー
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