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デプス
RBX
ReserveBlock RBX (ReserveBlock.IO) は、C言語で構築されたオープンソースのピアツーピアのレイヤー1ブロックチェーンで、完全に分散化し、チェーン上での投票を通じてバリデータによって運営されます。
概要
トークン名
RBX
発行日
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